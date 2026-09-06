Messi, Nolan y la flecha del tiempo

El capitán, que anunció su retiro de la Selección a los 39 años, escribió su despedida el 21 de julio, dos días después de la final del Mundial. Pero no la publicó entonces. La guardó durante más de un mes. Y recién ahora, tras el fallecimiento de su padre Q.E.P.D, decidió que era el momento. Lo hizo a través de una carta que ya circula como un documento sagrado, empieza con una frase que Nolan podría haber escrito para uno de sus antihéroes atormentados: “Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”. Y luego, la confesión que parte el alma: “Me vacié, ya no tengo más para dar”.