Política

“El 9 de mayo, los tucumanos van a poder elegir entre ustedes o nuestro equipo”, le respondió Catalán a Manzur

El dirigente libertario cuestionó al ex gobernador y lo responsabilizó por el deterioro de la provincia.

RESPUESTA. Catalán le respondió a Manzur
RESPUESTA. Catalán le respondió a Manzur
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En Tucumán, el candidato Lisandro Catalán (LLA) cruzó a Juan Manzur tras ser vinculado con Jaldo, de cara a dirimir modelos en las elecciones provinciales del 9 de mayo.
  • El cruce inició cuando Manzur vinculó a Catalán con el gobernador Jaldo. El candidato libertario rechazó la acusación y culpó al exgobernador por el deterioro de la provincia.
  • La disputa intensifica la polarización electoral en Tucumán hacia los comicios del 9 de mayo, donde se enfrentarán el peronismo tradicional y el proyecto libertario.
Resumen generado con IA

El candidato a gobernador por La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, salió al cruce de las declaraciones del senador nacional Juan Manzur, quien había cuestionado su gestión y lo había vinculado políticamente con el gobernador Osvaldo Jaldo.

Manzur había señalado que Catalán y Jaldo “forman parte del mismo equipo de trabajo” y sostuvo que ambos habían acompañado las mismas leyes y medidas del Gobierno nacional. Además, cuestionó el discurso de campaña de La Libertad Avanza y afirmó que los tucumanos “ya no pueden más”.

A través de sus redes sociales, Catalán respondió con dureza y apuntó directamente contra el exgobernador tucumano.

“Senador, no quiero polemizar con usted, que es el máximo responsable del deterioro en el que se encuentra Tucumán”, expresó Catalán.

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En ese sentido, el dirigente libertario defendió la gestión del presidente Javier Milei y cuestionó a los sectores que gobernaron Tucumán durante las últimas décadas.

“Mientras el presidente @JMilei viene sacando al país del desastre que ustedes generaron, yo vengo recorriendo Tucumán de punta a punta desde hace dos años y medio, viendo de primera mano las necesidades que tienen los tucumanos”, afirmó.

Catalán sostuvo que las dificultades que atraviesa la provincia son consecuencia de “40 años de gobiernos” y ubicó a Manzur entre los principales responsables de ese período.

“Producto de 40 años de gobiernos de los que usted es uno de los máximos responsables, y ahora pretende dar lecciones desde una banca en el Senado de la Nación”, agregó.

Finalmente, el candidato de La Libertad Avanza llevó la discusión al terreno electoral y planteó el 9 de mayo como la fecha en la que los tucumanos podrán optar entre dos modelos políticos.

“Por último, le digo que no se preocupe: el 9 de mayo los tucumanos van a poder elegir entre usted y su espacio, o nuestro equipo, que viene a terminar con la decadencia de nuestra provincia”, concluyó Catalán.

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