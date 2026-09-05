“El 9 de mayo, los tucumanos van a poder elegir entre ustedes o nuestro equipo”, le respondió Catalán a Manzur

Resumen para apurados
- En Tucumán, el candidato Lisandro Catalán (LLA) cruzó a Juan Manzur tras ser vinculado con Jaldo, de cara a dirimir modelos en las elecciones provinciales del 9 de mayo.
- El cruce inició cuando Manzur vinculó a Catalán con el gobernador Jaldo. El candidato libertario rechazó la acusación y culpó al exgobernador por el deterioro de la provincia.
- La disputa intensifica la polarización electoral en Tucumán hacia los comicios del 9 de mayo, donde se enfrentarán el peronismo tradicional y el proyecto libertario.
El candidato a gobernador por La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, salió al cruce de las declaraciones del senador nacional Juan Manzur, quien había cuestionado su gestión y lo había vinculado políticamente con el gobernador Osvaldo Jaldo.
Manzur había señalado que Catalán y Jaldo “forman parte del mismo equipo de trabajo” y sostuvo que ambos habían acompañado las mismas leyes y medidas del Gobierno nacional. Además, cuestionó el discurso de campaña de La Libertad Avanza y afirmó que los tucumanos “ya no pueden más”.
A través de sus redes sociales, Catalán respondió con dureza y apuntó directamente contra el exgobernador tucumano.
“Senador, no quiero polemizar con usted, que es el máximo responsable del deterioro en el que se encuentra Tucumán”, expresó Catalán.
En ese sentido, el dirigente libertario defendió la gestión del presidente Javier Milei y cuestionó a los sectores que gobernaron Tucumán durante las últimas décadas.
“Mientras el presidente @JMilei viene sacando al país del desastre que ustedes generaron, yo vengo recorriendo Tucumán de punta a punta desde hace dos años y medio, viendo de primera mano las necesidades que tienen los tucumanos”, afirmó.
Catalán sostuvo que las dificultades que atraviesa la provincia son consecuencia de “40 años de gobiernos” y ubicó a Manzur entre los principales responsables de ese período.
“Producto de 40 años de gobiernos de los que usted es uno de los máximos responsables, y ahora pretende dar lecciones desde una banca en el Senado de la Nación”, agregó.
Finalmente, el candidato de La Libertad Avanza llevó la discusión al terreno electoral y planteó el 9 de mayo como la fecha en la que los tucumanos podrán optar entre dos modelos políticos.
“Por último, le digo que no se preocupe: el 9 de mayo los tucumanos van a poder elegir entre usted y su espacio, o nuestro equipo, que viene a terminar con la decadencia de nuestra provincia”, concluyó Catalán.