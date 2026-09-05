Un hombre de 70 años murió en la vía pública mientras circulaba en bicicleta

Un hombre de 70 años murió este sábado por la mañana mientras se encontraba en la vía pública, en calle La Rioja al 300, en esta capital. De acuerdo con el informe del Sistema de Emergencias 107, la causa del fallecimiento habría sido un paro cardiorrespiratorio.
El hecho fue advertido alrededor de las 9.30, cuando ingresó un llamado al Sistema Integrado de Emergencias (SIE) 911 que alertaba sobre la presencia de una persona mayor tendida en la calle, aparentemente sin signos vitales. A pocos metros se encontraba su bicicleta.
Ante la situación, se dio intervención a una ambulancia del 107 y al personal del Distrito I. Al arribar al lugar, los equipos de emergencia constataron que el hombre había fallecido.
El caso fue puesto en conocimiento de la Comisaría Segunda de la Unidad Regional Capital (URC), que tomó intervención para realizar las actuaciones correspondientes.
La información fue comunicada por el cabo Exequiel Aragón, bajo la supervisión de los comisarios Oscar Rodríguez y Adrián Puentes. No se informó hasta el momento la identidad del fallecido.