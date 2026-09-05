Seguridad

Un hombre de 70 años murió en la vía pública mientras circulaba en bicicleta

El episodio ocurrió durante la mañana en La Rioja al 300 y generó la intervención del 107 y efectivos policiales. La causa del fallecimiento habría sido un paro cardiorrespiratorio.

El hombre fue encontrado tendido junto a su bicicleta y sin signos vitales.
El hombre fue encontrado tendido junto a su bicicleta y sin signos vitales. FOTO GENTILEZA LV12
Hace 1 Hs

Un hombre de 70 años murió este sábado por la mañana mientras se encontraba en la vía pública, en calle La Rioja al 300, en esta capital. De acuerdo con el informe del Sistema de Emergencias 107, la causa del fallecimiento habría sido un paro cardiorrespiratorio.

El hecho fue advertido alrededor de las 9.30, cuando ingresó un llamado al Sistema Integrado de Emergencias (SIE) 911 que alertaba sobre la presencia de una persona mayor tendida en la calle, aparentemente sin signos vitales. A pocos metros se encontraba su bicicleta.

Ante la situación, se dio intervención a una ambulancia del 107 y al personal del Distrito I. Al arribar al lugar, los equipos de emergencia constataron que el hombre había fallecido.

El caso fue puesto en conocimiento de la Comisaría Segunda de la Unidad Regional Capital (URC), que tomó intervención para realizar las actuaciones correspondientes.

La información fue comunicada por el cabo Exequiel Aragón, bajo la supervisión de los comisarios Oscar Rodríguez y Adrián Puentes. No se informó hasta el momento la identidad del fallecido. 

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un sismo de magnitud 4,7 se sintió en San Miguel de Tucumán, Salta y San Salvador de Jujuy este sábado
1

Un sismo de magnitud 4,7 se sintió en San Miguel de Tucumán, Salta y San Salvador de Jujuy este sábado

El ingenio La Corona tiene nuevo propietario
2

El ingenio La Corona tiene nuevo propietario

Jaldo, Catalán, Campero y Manzur: cuatro para la gobernación y el dilema de las dos campañas
3

Jaldo, Catalán, Campero y Manzur: cuatro para la gobernación y el dilema de las dos campañas

Hay consenso en la soberanía de Malvinas, pero dudas sobre la estrategia de Milei
4

Hay consenso en la soberanía de Malvinas, pero dudas sobre la estrategia de Milei

Alta tensión eléctrica sobre viviendas: una asociación civil podrá actuar como querellante
5

Alta tensión eléctrica sobre viviendas: una asociación civil podrá actuar como querellante

Ranking notas premium
Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K
1

Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K

Jaldo, Catalán, Campero y Manzur: cuatro para la gobernación y el dilema de las dos campañas
2

Jaldo, Catalán, Campero y Manzur: cuatro para la gobernación y el dilema de las dos campañas

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado
3

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado

La respuesta del jaldismo al senador Manzur: No eran caniches, sino gatos
4

La respuesta del jaldismo al senador Manzur: "No eran caniches, sino gatos"

Cachi, el pueblo que un padre amaba y donde una hija convirtió su legado en vinos que deslumbran
5

Cachi, el pueblo que un padre amaba y donde una hija convirtió su legado en vinos que deslumbran

Más Noticias
Hay consenso en la soberanía de Malvinas, pero dudas sobre la estrategia de Milei

Hay consenso en la soberanía de Malvinas, pero dudas sobre la estrategia de Milei

Un temblor sorprendió a los tucumanos: por qué ocurren estos movimientos y cuáles son las señales previas

Un temblor sorprendió a los tucumanos: por qué ocurren estos movimientos y cuáles son las señales previas

Un sismo de magnitud 4,7 se sintió en San Miguel de Tucumán, Salta y San Salvador de Jujuy este sábado

Un sismo de magnitud 4,7 se sintió en San Miguel de Tucumán, Salta y San Salvador de Jujuy este sábado

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado agradable, con una máxima de 22°C

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado agradable, con una máxima de 22°C

Jaldo, Catalán, Campero y Manzur: cuatro para la gobernación y el dilema de las dos campañas

Jaldo, Catalán, Campero y Manzur: cuatro para la gobernación y el dilema de las dos campañas

Alerta amarilla en 12 provincias: se pronosticaron vientos de hasta 100 kilómetros por hora

Alerta amarilla en 12 provincias: se pronosticaron vientos de hasta 100 kilómetros por hora

El ingenio La Corona tiene nuevo propietario

El ingenio La Corona tiene nuevo propietario

Investigan a empleados municipales de Alderetes: habrían robado combustible

Investigan a empleados municipales de Alderetes: habrían robado combustible

Comentarios