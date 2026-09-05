¿Se termina LAM? Ángel de Brito se sinceró y reveló qué pasará con el programa

"LAM lo que tiene es que va cambiando todo el tiempo, es muy distinto el primer año, el segundo o el quinto respecto al actual. Al cambiar tanto de elenco en los últimos años, cuando empecé a implementar las angelitas rotativas, eso le dio al programa un dinamismo que lo hace diferente todos los días. No es lo mismo un panel que el otro. Pero me pasa en Bondi también, la mesa va cambiando…", explicó.