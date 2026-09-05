¿Se termina LAM? Ángel de Brito se sinceró y reveló qué pasará con el programa
El conductor se refirió nuevamente a la posibilidad de ponerle punto final al ciclo después de 12 años al aire. Aclaró que no piensa retirarse de la televisión y explicó por qué considera que llegó el momento de cerrar una etapa.
Resumen para apurados
- Ángel de Brito aclaró recientemente en una entrevista que evalúa finalizar su ciclo LAM al cumplir doce años al aire debido al desgaste de la rutina temática diaria.
- El conductor desmintió su retiro de la televisión y explicó que, tras 2.500 emisiones desde 2016, la rotación constante de panelistas sostuvo la vigencia del programa.
- El cierre definitivo de LAM reconfigurará las noches del espectáculo nacional, mientras De Brito proyecta nuevos formatos sin abandonar el rubro ni pasar a la política.
A mediados de agosto, Ángel de Brito había revelado que LAM, el programa que comenzó en 2016 en El Trece y luego pasó a América TV, "ya estaba para cerrar". Sus declaraciones generaron distintas versiones sobre su futuro laboral y el del ciclo.
Ahora, el conductor volvió a hablar sobre el tema durante una charla con Fernanda Iglesias en Love ST y aclaró qué quiso decir cuando planteó la posibilidad de terminar con el histórico magazine de espectáculos.
"Tergiversaron todo lo que dije"
De Brito aseguró que sus declaraciones fueron interpretadas de distintas maneras y negó haber anunciado su retiro de la televisión. "Tergiversaron todo lo que dije. A ver, yo dije que doce años me parece un buen momento para cerrar LAM, no para cerrar mi contrato con la productora ni con el canal, ni para dejar de hacer tele. Vi notas diciendo que me retiraba, vi notas de que me echaban, de que me iba... vi todas las opciones", expresó en primer lugar.
El periodista reconoció que tiene ganas de "hacer otra cosa" y explicó que no suele permanecer indefinidamente en un mismo proyecto.
"Yo no soy muy apegado a los trabajos, no es que me quedo para siempre en un lugar. Me duraron mucho, por suerte, todos los proyectos que hice. Estuve muchos años, pero se fue dando, no es que lo busqué. Y llega un momento en el que te aburrís", afirmó.
Por qué considera que LAM puede llegar a su fin
Para De Brito, una de las características que permitió que LAM se mantuviera vigente durante tantos años fue su capacidad para cambiar de manera permanente.
"LAM lo que tiene es que va cambiando todo el tiempo, es muy distinto el primer año, el segundo o el quinto respecto al actual. Al cambiar tanto de elenco en los últimos años, cuando empecé a implementar las angelitas rotativas, eso le dio al programa un dinamismo que lo hace diferente todos los días. No es lo mismo un panel que el otro. Pero me pasa en Bondi también, la mesa va cambiando…", explicó.
Sin embargo, admitió que el desgaste no tiene que ver con las personas que forman parte de sus programas, sino con la rutina. "Y te vas aburriendo, no de la gente, sino de hacer todos los días lo mismo. Todos los días hablar de Wanda, todos los días hablar de Tini, de todo", detalló.
En ese sentido, explicó por qué apuesta por modificar los integrantes de sus paneles. "Mirá, Nazarena (Vélez) hace cinco años que está, Yanina estuvo diez, Taboada estuvo ocho... Mariana Brey estuvo cinco. Hay muchas con las que trabajé varias veces en distintos ciclos, así que no me aburro de la gente", sostuvo, consignó Clarín.
El conductor también analizó cómo se modificó el consumo de televisión durante los últimos años y vinculó esos cambios con el ritmo de los programas actuales. "Me parece que hoy estamos tan acelerados con el teléfono, con las redes sociales que todo tiene más vértigo. Antes los programas tenían cinco años al mismo elenco y no cambiaba nada, mismo horario, casi que no cambiaban los temas, nada. Para mí eso cambió", observó.
¿LAM termina o no?
Consultado directamente sobre si LAM llegará a su fin, De Brito fue contundente, aunque no puso una fecha concreta para el cierre. "Va a terminar en algún momento, sí. Me parece que los doce años son un buen número para cerrarlo. Ahora cumplimos 2.500 programas. El otro día calculé y estuve en los 2.500", afirmó.
De esta manera, el conductor ratificó que considera posible el final del ciclo, aunque también dejó en claro que esa eventual decisión no significaría su salida de la televisión.
Ante la posibilidad de que, después de LAM, pueda orientar su carrera hacia el periodismo político, como hicieron algunos de sus colegas, entre ellos Jorge Rial y Viviana Canosa, De Brito descartó esa posibilidad. "No, no son mi faro a seguir", respondió de manera categórica.
"A mí me divierte el chimento, me divierte mucho la entrevista. Aunque no sé si los programas que hacemos ahora son estrictamente de chimentos; quizás hacíamos más chimentos al principio", señaló. Y agregó: "Ahora son temas de debate, móviles, discusiones. Hay una información por ahí y de eso surgen veinte cosas. LAM tiene un contenido de reality que es muy propio del programa", concluyó.