Crespo rompió el silencio sobre su posible llegada a River: “Es mi casa, pero es un rumor”
El entrenador de Atlas se refirió a las versiones que lo ubican como posible sucesor de Eduardo Coudet. Aseguró que no recibió ningún llamado y explicó qué debería ocurrir para negociar su salida del club mexicano.
Resumen para apurados
- Hernán Crespo desmintió contactos para dirigir a River Plate tras la salida de Eduardo Coudet y calificó su posible llegada al club de Núñez como un simple rumor.
- El DT asumió en julio en Atlas de México y aclaró que River debería negociar con el Grupo PRODI, dueño del club azteca, que no tiene intenciones de dejarlo salir.
- Mientras Leonardo Ponzio ejerce como interino en River, la dirigencia millonaria continúa en la búsqueda de un entrenador definitivo sin ofertas formales por Crespo.
Hernán Crespo apareció rápidamente entre los nombres vinculados a River después de la salida de Eduardo “Chacho” Coudet. Sin embargo, el actual entrenador de Atlas decidió bajarles el tono a las versiones y aseguró que hasta el momento no existió ningún contacto para regresar al club en el que comenzó su carrera.
“Es muy difícil hablar de una situación como esta. Lógicamente River es mi casa, pero es un rumor, no pasó absolutamente nada”, afirmó Crespo en declaraciones a TUDN México.
El entrenador asumió en Atlas en julio y remarcó que actualmente se encuentra completamente enfocado en el proyecto del conjunto de Guadalajara. Además, explicó que una eventual salida no dependería exclusivamente de su decisión.
“Mi elección está hecha y la del Grupo PRODI también. Entiendo que acá la fuerza la tienen ellos y yo no voy a forzar nunca nada. Nunca nada”, señaló.
Crespo también reveló que los propietarios de Atlas pretenden mantenerlo al frente del equipo. “Por lo que entiendo, por lo que me manifestaron, el Grupo PRODI no tiene ningún interés en que yo me vaya”, sostuvo.
Qué debería hacer River para contratar a Crespo
Más allá de desmentir cualquier negociación actual, el ex delantero dejó abierta la puerta sobre lo que podría ocurrir si River transforma el supuesto interés en una propuesta concreta.
“Si el día de mañana se generara algo concreto, van a tener que hablar con el Grupo PRODI, no van a tener que hablar conmigo”, explicó.
Por ahora, Crespo pidió evitar que las versiones alteren el trabajo de Atlas. “Es innecesario en un momento de construcción nuestra, donde estamos tratando de mejorar y ser mejores. Que no nos distraigan los rumores”, expresó.
Mientras tanto, River continúa bajo la conducción interina de Leonardo Ponzio, que comenzó su ciclo con una victoria frente a Banfield. La dirigencia deberá resolver quién será el sucesor definitivo de Coudet y Crespo, aunque identificado plenamente con el “Millonario”, dejó claro que todavía nadie golpeó su puerta.