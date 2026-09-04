Racing recupera dos piezas importantes antes de recibir a Atlético Tucumán
Marcos Rojo e Ignacio Rodríguez volvieron a entrenarse a la par del plantel y podrían reaparecer este domingo ante el “Decano”. La “Academia”, que atraviesa un complicado presente en el Clausura, todavía tiene varias dudas en el equipo.
Resumen para apurados
- Racing recupera a Marcos Rojo e Ignacio Rodríguez para recibir este domingo a Atlético Tucumán en El Cilindro, buscando salir del fondo en el Torneo Clausura.
- Ambos defensores superaron las lesiones sufridas ante Boca el 23 de agosto, entrenaron a la par del grupo y le devuelven variantes a Juan Pablo Vojvoda en la última línea.
- Vojvoda definirá si ingresan como titulares ante la urgencia de Racing por sumar puntos para alejarse de los últimos puestos y aspirar a clasificar a los playoffs.
Racing comenzó a recuperar soldados justo antes de un partido importante para intentar cambiar su presente. Juan Pablo Vojvoda podrá volver a contar con Marcos Rojo e Ignacio Rodríguez para recibir este domingo, desde las 21.30, a Atlético en El Cilindro, por la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura.
Los dos defensores participaron esta semana de los entrenamientos a la par del grupo por primera vez desde sus respectivas lesiones. Ahora, el entrenador deberá resolver si regresan directamente al equipo titular o comienzan el encuentro entre los suplentes.
Ambos arrastraban problemas físicos desde el clásico frente a Boca, disputado el 23 de agosto y que terminó 1-1. Rodríguez sufrió un esguince de tobillo después de una dura infracción de Tomás Belmonte, mientras que Rojo logró completar los 90 minutos e incluso convirtió el gol de Racing, pero terminó con una molestia muscular.
Ese inconveniente dejó al ex defensor de la Selección Argentina afuera del encuentro posterior frente a Independiente Rivadavia.
Las dudas de Vojvoda para enfrentar al “Decano”
La recuperación de ambos futbolistas le devuelve alternativas a Racing en el sector izquierdo de la defensa. Una de las incógnitas pasa por saber si Rojo desplazará a Gonzalo Escudero y si Rodríguez recuperará su lugar en lugar de Alfonso Espino.
Quien sí se perfila para comenzar es Matías Pérez, uno de los refuerzos incorporados recientemente. Las dudas también aparecen en el mediocampo y el ataque, con Matías Zaracho y Gastón Lodico disputándose un lugar, mientras que Tomás Conechny y Lautaro Díaz son alternativas para acompañar a Adrián Martínez.
Racing llegará al partido bajo presión por su posición en la Zona B. El equipo necesita empezar a sumar para abandonar los últimos lugares y acercarse a la zona de clasificación a los playoffs.
Atlético, entonces, visitará a una “Academia” necesitada, pero que recupera dos piezas importantes justo antes del cruce del domingo.