Racing recupera dos piezas importantes antes de recibir a Atlético Tucumán

Quien sí se perfila para comenzar es Matías Pérez, uno de los refuerzos incorporados recientemente. Las dudas también aparecen en el mediocampo y el ataque, con Matías Zaracho y Gastón Lodico disputándose un lugar, mientras que Tomás Conechny y Lautaro Díaz son alternativas para acompañar a Adrián Martínez.