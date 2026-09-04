Luz verde para Nick Kyrgios: la ITIA lo habilitó tras dar positivo por cocaína y completar un tratamiento

La clave para evitar una inhabilitación de hasta cuatro años radicó en el peritaje científico: un especialista independiente de un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) confirmó que la baja concentración de la sustancia hallada en la muestra respaldaba el testimonio del jugador, quien declaró haber consumido en una salida nocturna previa al certamen. Bajo esa figura, el reglamento prevé una pena base de tres meses, con la posibilidad de reducirla a solo 30 días si el deportista completa un programa de rehabilitación avalado por el organismo, opción a la que el finalista de Wimbledon 2022 se acogió formalmente.