Luz verde para Nick Kyrgios: la ITIA lo habilitó tras dar positivo por cocaína y completar un tratamiento
El tenista australiano de 31 años demostró que el consumo se dio en un contexto social fuera de competencia en Mallorca. Al acogerse a un programa de rehabilitación aprobado por la AMA, redujo su sanción a un mes y quedó en condiciones de volver a las canchas.
Resumen para apurados
- La ITIA habilitó este viernes a Nick Kyrgios para volver al tenis profesional, tras cumplir un mes de sanción por dar positivo de cocaína de uso recreativo fuera de competencia.
- El australiano dio positivo en Mallorca en junio, pero peritajes confirmaron consumo social; redujo su pena de tres meses a 30 días al completar un programa de rehabilitación.
- Aunque perderá puntos y premios de Mallorca, el fallo le permite retomar su carrera tras dos años de lesiones, en medio de fuertes debates sobre sanciones en el circuito.
Nick Kyrgios recibió la autorización de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) para regresar al circuito profesional a partir de este viernes, luego de cumplirse la suspensión provisoria que pesaba en su contra desde el 4 de agosto. El tenista australiano de 31 años logró destrabar su situación disciplinaria tras comprobarse que el resultado adverso por cocaína, registrado durante el ATP 250 de Mallorca en junio pasado, correspondió a un uso recreativo fuera del marco competitivo.
La clave para evitar una inhabilitación de hasta cuatro años radicó en el peritaje científico: un especialista independiente de un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) confirmó que la baja concentración de la sustancia hallada en la muestra respaldaba el testimonio del jugador, quien declaró haber consumido en una salida nocturna previa al certamen. Bajo esa figura, el reglamento prevé una pena base de tres meses, con la posibilidad de reducirla a solo 30 días si el deportista completa un programa de rehabilitación avalado por el organismo, opción a la que el finalista de Wimbledon 2022 se acogió formalmente.
Pese a quedar habilitado para competir, Kyrgios perderá los puntos de ranking y los premios económicos que había obtenido en el torneo español. Tras conocerse la resolución, el australiano reconoció haber cometido un grave error y vinculó el episodio con el desgaste emocional acumulado tras someterse a cirugías de rodilla y muñeca que prácticamente lo marginaron de la actividad en las últimas dos temporadas.
El caso desató una fuerte repercusión en el circuito. Mientras el extenista y comentarista argentino José Luis "Batata" Clerc le dedicó un mensaje de respaldo al expresar "yo te perdono", el griego Stefanos Tsitsipas —con quien mantiene una conocida rivalidad desde Wimbledon 2022— se mostró escéptico durante el US Open al calificar el positivo como "algo bastante previsible", en un fallo cuya duración resultó incluso menor a los tres meses de sanción que recibió el italiano Jannik Sinner por su caso de clostebol.