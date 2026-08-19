Nick Kyrgios, suspendido provisionalmente tras dar positivo por cocaína

"Por encima de todo, pido perdón a los niños que me siguen. Sé el ejemplo que da esto y estoy profundamente decepcionado conmigo mismo", incidió. "Nada de eso justifica lo que hice", declaró al respecto de su test. "La buena noticia es que esto me ha dado un toque de atención. Lo siento, trabajaré y volveré mejor", añadió.