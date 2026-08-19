DeportesTenis

Nick Kyrgios, suspendido provisionalmente tras dar positivo por cocaína

El tenista australiano, finalista de Wimbledon en 2022, dio positivo en el torneo de Mallorca y fue suspendido desde el 4 de agosto.

ARREPENTIDO. El jugador asumió total responsabilidad y pidió disculpas. (Archivo)
ARREPENTIDO. El jugador asumió "total responsabilidad" y pidió disculpas. (Archivo) REUTERS
Hace 13 Hs

Resumen para apurados

  • La ITIA suspendió provisionalmente al tenista Nick Kyrgios tras dar positivo por cocaína en un control antidopaje durante el torneo ATP 250 de Mallorca.
  • El laboratorio confirmó el dopaje en julio. El australiano admitió su error, pidió disculpas públicas y decidió no apelar la sanción vigente desde el 4 de agosto.
  • La suspensión golpea el intento de retorno del finalista de Wimbledon 2022, cuya carrera ya estaba comprometida por reiteradas cirugías y una fuerte caída en el ranking.
Resumen generado con IA

El reconocido tenista australiano Nick Kyrgios fue suspendido provisionalmente tras dar positivo por cocaína, informó este miércoles la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA).

El tenista de 31 años, que alcanzó en 2022 la final de Wimbledon, no superó un test durante el torneo ATP 250 de Mallorca el pasado 22 de junio.

"El 17 de julio de 2026, un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) confirmó la presencia de benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína", señaló la ITIA. La agencia indicó que la suspensión está vigente desde el 4 de agosto, y el jugador no ha apelado la decisión.

El pedido de disculpas de Kyrgios

El australiano asumió "total responsabilidad" en una publicación de Instagram. "Cometí un enorme error", escribió. "Lo siento, pido perdón a mis aficionados, a mi familia, a mis patrocinadores y a todas las personas cercanas a mí".

Sorpresa en el Masters de Cincinnati: Thiago Tirante dio el golpe de su vida y venció a Novak Djokovic

Sorpresa en el Masters de Cincinnati: Thiago Tirante dio el golpe de su vida y venció a Novak Djokovic

"Por encima de todo, pido perdón a los niños que me siguen. Sé el ejemplo que da esto y estoy profundamente decepcionado conmigo mismo", incidió. "Nada de eso justifica lo que hice", declaró al respecto de su test. "La buena noticia es que esto me ha dado un toque de atención. Lo siento, trabajaré y volveré mejor", añadió.

Una carrera marcada por el talento y las lesiones

Dotado de un buen servicio y de potentes golpes, Kyrgios ha ganado a lo largo de su carrera siete títulos individuales ATP, y alcanzó el número 13 del ránking en 2016. Su mejor rendimiento en un torneo de Grand Slam fue sobre la hierba de Wimbledon en 2022, donde alcanzó la final, perdida en cuatro sets contra el serbio Novak Djokovic.

Es uno de los escasos tenistas en haber sumado victorias oficiales contra el "Big Four" formado por Roger Federer, Djokovic, Rafael Nadal y Andy Murray. Sin embargo, una serie de lesiones en el codo, muñeca, cadera, rodillas, hombros y clavícula le han ido lastrando hasta el número 919 del ránking ATP.

Se ha sometido a numerosas operaciones, siendo la más importante una reconstrucción completa de su muñeca derecha en 2024. El miércoles dijo que las lesiones le habían supuesto "un duro peaje físico y mental". "Nada de eso justifica lo que hice", insistió.

Temas Nick Kyrgios
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Denuncian a Pelli y a Catalán por una supuesta maniobra con fines electorales
1

Denuncian a Pelli y a Catalán por una supuesta maniobra con fines electorales

UNT: Mohamed y Madkur serán los candidatos del oficialismo al Rectorado
2

UNT: Mohamed y Madkur serán los candidatos del oficialismo al Rectorado

Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex cajero que captaba jugadores
3

Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex "cajero" que captaba jugadores

UNT: los 12 decanos cerraron filas detrás de Mohamed y Madkur
4

UNT: los 12 decanos cerraron filas detrás de Mohamed y Madkur

Ordenan al Subsidio de Salud afiliar a un adulto mayor con discapacidad
5

Ordenan al Subsidio de Salud afiliar a un adulto mayor con discapacidad

Ranking notas premium
Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027
1

Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027

Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex cajero que captaba jugadores
2

Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex "cajero" que captaba jugadores

¿Estamos preparados para aceptar el nuevo Régimen Penal Juvenil?
3

¿Estamos preparados para aceptar el nuevo Régimen Penal Juvenil?

Se cambiaba entre cañaverales, trabajaba en un ingenio y fue el primer Puma tucumano: la historia de Julio Bach
4

Se cambiaba entre cañaverales, trabajaba en un ingenio y fue el primer Puma tucumano: la historia de Julio Bach

Con la fórmula Jaldo-Acevedo y tras el anuncio de Chahla, el PJ convoca a sus consejeros
5

Con la fórmula Jaldo-Acevedo y tras el anuncio de Chahla, el PJ convoca a sus consejeros

Más Noticias
UNT: Mohamed y Madkur serán los candidatos del oficialismo al Rectorado

UNT: Mohamed y Madkur serán los candidatos del oficialismo al Rectorado

Una baja inesperada y un enroque de pilotos: el sacudón que cambia la grilla de la Fórmula 1

Una baja inesperada y un enroque de pilotos: el sacudón que cambia la grilla de la Fórmula 1

Hora y TV: Thiago Tirante busca extender su semana soñada en el Masters de Cincinnati

Hora y TV: Thiago Tirante busca extender su semana soñada en el Masters de Cincinnati

La carta de Chiqui Tapia respecto a las teorías conspirativas contra la selección argentina: De tratar de traidores no se vuelve

La carta de "Chiqui" Tapia respecto a las teorías conspirativas contra la selección argentina: "De tratar de traidores no se vuelve"

Las Leonas superaron a Escocia y aseguraron su boleto a la segunda ronda del Mundial

Las Leonas superaron a Escocia y aseguraron su boleto a la segunda ronda del Mundial

Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex cajero que captaba jugadores

Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex "cajero" que captaba jugadores

Video: atacaron a piedrazos y botellazos a jóvenes que se juntaron a farmear aura en Mar del Plata

Video: atacaron a piedrazos y botellazos a jóvenes que se juntaron a "farmear aura" en Mar del Plata

El Niño ya está activo en Argentina: cuándo alcanzará su fuerza considerable, según el SMN

El Niño ya está activo en Argentina: cuándo alcanzará su "fuerza considerable", según el SMN

Comentarios