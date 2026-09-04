Extienden la entrega de boletos gratuitos para los jubilados: quiénes pueden retirarlos

Resumen para apurados
- Transporte extendió hasta el lunes 7 la entrega de boletos gratuitos para jubilados en el Complejo Belgrano, para que quienes no asistieron puedan retirar su remanente.
- El trámite se realiza de 7 a 13 con DNI físico del titular o mediante un apoderado con ambos documentos. En el interior, cada municipio coordina su propio operativo.
- A partir del 14 de septiembre, los boletos que queden sin retirar estarán disponibles en la Dirección General de Transporte antes del cierre final del operativo.
El Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, a través de la Secretaría de Transporte, extendió el operativo de entrega de Boletos Gratuitos para Jubilados en el Complejo Belgrano de la capital.
Durante este viernes, hasta las 13, se entregarán los boletos correspondientes a los usuarios cuyos DNI terminan en 8 y 9. El operativo continuará el lunes 7 para quienes no pudieron asistir durante la jornada asignada.
El secretario de Transporte, Vicente Nicastro, explicó que la extensión permitirá completar la entrega de los remanentes disponibles y facilitará el acceso a los beneficiarios que no pudieron concurrir durante la semana.
"El lunes 7 vamos a estar nuevamente en el Complejo Belgrano, en el mismo horario, de 7 a 13, entregando los boletos, cualquiera sea el número de DNI”.
Nicastro recordó que los beneficiarios deberán presentar su documento físico para retirar los boletos. También aclaró que el trámite podrá ser realizado por una tercera persona en caso de que el jubilado no pueda concurrir personalmente.
“Deben llevar el DNI físico a los efectos de retirar. Se puede hacer el trámite a través de una tercera persona, siempre que esa tercera persona lleve su propio DNI físico más el DNI físico del jubilado”.
A partir del 14 de septiembre, la entrega continuará en la Dirección General de Transporte. Durante esa semana también estarán disponibles los boletos que permanezcan sin retirar, antes del cierre y archivo de la documentación correspondiente.
Respecto del interior de la provincia, Nicastro explicó que los boletos ya fueron distribuidos al Ministerio del Interior para su posterior entrega a las distintas comunas y municipios.
“El Ministerio de Interior se encarga de la distribución y cada municipio, cada comuna establece su propio operativo de entrega”, precisó.
Por este motivo, los usuarios del interior deberán dirigirse a sus respectivas comunas y municipios para conocer las modalidades y fechas establecidas en cada jurisdicción.