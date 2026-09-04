San Lorenzo acordó de palabra el regreso de Rubén Darío Insúa: cuándo asumirá y qué desafíos tendrá

Cuándo asumirá Insúa y contra quién debutará

Insúa se encuentra en Estados Unidos y tiene previsto regresar en las próximas horas para poner la firma en un contrato que tendrá vigencia hasta diciembre de 2027. Su debut oficial será en la novena fecha del torneo Clausura, cuando San Lorenzo visite a Independiente en Avellaneda. Se trata de un dato particular, ya que ese mismo rival fue el que enfrentó en su estreno durante su segundo ciclo, en 2022.