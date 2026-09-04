DeportesFútbol

San Lorenzo acordó de palabra el regreso de Rubén Darío Insúa: cuándo asumirá y qué desafíos tendrá

El “Gallego” está muy cerca de iniciar su tercer ciclo en San Lorenzo. Se destrabaron las diferencias económicas y ya tiene fecha para su regreso al banco.

REGRESO. Rubén Darío Insúa está a un paso de iniciar su tercer ciclo como entrenador de San Lorenzo.
REGRESO. Rubén Darío Insúa está a un paso de iniciar su tercer ciclo como entrenador de San Lorenzo.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • San Lorenzo acordó el regreso de Rubén Darío Insúa como DT hasta 2027 para superar su crisis deportiva, tras resolver diferencias económicas en Buenos Aires.
  • La dirigencia saldó deudas con el entrenador y su equipo de trabajo. Así, iniciará su tercer ciclo en el club tras su salida conflictiva en abril de 2024.
  • El Gallego debutará frente a Independiente y luego recibirá a Boca, con la exigencia inmediata de sumar puntos para clasificar y levantar al equipo.
Resumen generado con IA

San Lorenzo tiene todo encaminado para concretar el regreso de Rubén Darío Insúa. Después de una extensa reunión de aproximadamente tres horas entre los dirigentes y Carlos Granero, abogado del entrenador, ambas partes lograron destrabar las diferencias económicas que estaban demorando el acuerdo. De esta manera, el “Gallego” quedó a un paso de comenzar su tercer ciclo al frente del club.

El retorno de Insúa dependía de varias cuestiones vinculadas con su cuerpo técnico y con las deudas correspondientes a su etapa anterior. Entre los puntos que debían resolverse estaba la situación de Roberto “Lute” Oste y Carlos Orsi, colaboradores del entrenador que habían intimado a San Lorenzo por montos pendientes. Además, la institución mantenía una deuda con el propio director técnico.

Durante la última negociación se alcanzó un entendimiento sobre esos aspectos y también se acordó que Insúa podrá volver a trabajar junto con su equipo habitual. Así, el camino quedó despejado para su regreso al banco del “Ciclón”, que actualmente atraviesa un momento deportivo complicado y necesita una rápida reacción.

Cuándo asumirá Insúa y contra quién debutará

Insúa se encuentra en Estados Unidos y tiene previsto regresar en las próximas horas para poner la firma en un contrato que tendrá vigencia hasta diciembre de 2027. Su debut oficial será en la novena fecha del torneo Clausura, cuando San Lorenzo visite a Independiente en Avellaneda. Se trata de un dato particular, ya que ese mismo rival fue el que enfrentó en su estreno durante su segundo ciclo, en 2022.

Después de ese partido llegará otro compromiso de alto impacto: San Lorenzo recibirá a Boca en el Nuevo Gasómetro. Antes de la llegada de Insúa, el equipo tendrá un encuentro interino este sábado frente a Talleres, que será dirigido por Walter Perazzo. El nuevo entrenador deberá asumir con poco margen y con dos partidos exigentes inmediatamente después de su presentación.

Los números que respaldan su regreso

En sus dos etapas anteriores, Insúa dirigió 146 partidos con San Lorenzo. Su registro incluye 57 victorias, 54 empates y 35 derrotas, con un rendimiento del 51,37% de los puntos. En su primer ciclo conquistó la Copa Sudamericana 2002, mientras que en el segundo consiguió clasificar al equipo a la Copa Libertadores después de asumir en un contexto que también presentaba dificultades.

Su última etapa terminó en abril de 2024, luego de una salida polémica que fue decidida por el entonces presidente Marcelo Moretti. Ahora, poco más de dos años después, el “Gallego” tiene todo acordado para regresar y afrontar un tercer ciclo que comenzará con el desafío de recuperar a San Lorenzo y encaminar rápidamente al equipo.

Temas Club Atlético San LorenzoClub Atlético Barracas CentralRubén Darío Insúa
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Atlético Tucumán renovó su piel: presentó sus nuevas camisetas

Atlético Tucumán renovó su piel: presentó sus nuevas camisetas

Lo más popular
Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K
1

Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K

Causa Malvinas: Milei anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras
2

Causa Malvinas: Milei anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado
3

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado

Claves de la elección a rector de la UNT: por primera vez una mujer será decana de Ciencias Exactas
4

Claves de la elección a rector de la UNT: por primera vez una mujer será decana de Ciencias Exactas

El asentamiento de Marco Avellaneda y Sarmiento es sólo una foto de la negligencia
5

El asentamiento de Marco Avellaneda y Sarmiento es sólo una foto de la negligencia

Ranking notas premium
Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K
1

Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K

Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”
2

Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”

Dos tucumanos crearon una app para celíacos que permite buscar lugares, productos y recetas sin gluten
3

Dos tucumanos crearon una app para celíacos que permite buscar lugares, productos y recetas sin gluten

Jaldo reordena la dirigencia del interior y llama a provincializar las elecciones
4

Jaldo reordena la dirigencia del interior y llama a "provincializar las elecciones"

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado
5

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado

Más Noticias
Nuevo descenso de temperatura: la mínima llegará a 7 °C en San Miguel de Tucumán este fin de semana

Nuevo descenso de temperatura: la mínima llegará a 7 °C en San Miguel de Tucumán este fin de semana

Causa Malvinas: Milei anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras

Causa Malvinas: Milei anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras

Colapinto en el GP de Italia de la F-1: ¿A qué hora son las primeras prácticas libres de hoy?

Colapinto en el GP de Italia de la F-1: ¿A qué hora son las primeras prácticas libres de hoy?

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado

Claves de la elección a rector de la UNT: por primera vez una mujer será decana de Ciencias Exactas

Claves de la elección a rector de la UNT: por primera vez una mujer será decana de Ciencias Exactas

Le revocaron la prisión domiciliaria a Javier “Chuky” Casanova

Le revocaron la prisión domiciliaria a Javier “Chuky” Casanova

Cachi, el pueblo que un padre amaba y donde una hija convirtió su legado en vinos que deslumbran

Cachi, el pueblo que un padre amaba y donde una hija convirtió su legado en vinos que deslumbran

El asentamiento de Marco Avellaneda y Sarmiento es sólo una foto de la negligencia

El asentamiento de Marco Avellaneda y Sarmiento es sólo una foto de la negligencia

Comentarios