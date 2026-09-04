San Lorenzo acordó de palabra el regreso de Rubén Darío Insúa: cuándo asumirá y qué desafíos tendrá

Resumen para apurados
- San Lorenzo acordó el regreso de Rubén Darío Insúa como DT hasta 2027 para superar su crisis deportiva, tras resolver diferencias económicas en Buenos Aires.
- La dirigencia saldó deudas con el entrenador y su equipo de trabajo. Así, iniciará su tercer ciclo en el club tras su salida conflictiva en abril de 2024.
- El Gallego debutará frente a Independiente y luego recibirá a Boca, con la exigencia inmediata de sumar puntos para clasificar y levantar al equipo.
San Lorenzo tiene todo encaminado para concretar el regreso de Rubén Darío Insúa. Después de una extensa reunión de aproximadamente tres horas entre los dirigentes y Carlos Granero, abogado del entrenador, ambas partes lograron destrabar las diferencias económicas que estaban demorando el acuerdo. De esta manera, el “Gallego” quedó a un paso de comenzar su tercer ciclo al frente del club.
El retorno de Insúa dependía de varias cuestiones vinculadas con su cuerpo técnico y con las deudas correspondientes a su etapa anterior. Entre los puntos que debían resolverse estaba la situación de Roberto “Lute” Oste y Carlos Orsi, colaboradores del entrenador que habían intimado a San Lorenzo por montos pendientes. Además, la institución mantenía una deuda con el propio director técnico.
Durante la última negociación se alcanzó un entendimiento sobre esos aspectos y también se acordó que Insúa podrá volver a trabajar junto con su equipo habitual. Así, el camino quedó despejado para su regreso al banco del “Ciclón”, que actualmente atraviesa un momento deportivo complicado y necesita una rápida reacción.
Cuándo asumirá Insúa y contra quién debutará
Insúa se encuentra en Estados Unidos y tiene previsto regresar en las próximas horas para poner la firma en un contrato que tendrá vigencia hasta diciembre de 2027. Su debut oficial será en la novena fecha del torneo Clausura, cuando San Lorenzo visite a Independiente en Avellaneda. Se trata de un dato particular, ya que ese mismo rival fue el que enfrentó en su estreno durante su segundo ciclo, en 2022.
Después de ese partido llegará otro compromiso de alto impacto: San Lorenzo recibirá a Boca en el Nuevo Gasómetro. Antes de la llegada de Insúa, el equipo tendrá un encuentro interino este sábado frente a Talleres, que será dirigido por Walter Perazzo. El nuevo entrenador deberá asumir con poco margen y con dos partidos exigentes inmediatamente después de su presentación.
Los números que respaldan su regreso
En sus dos etapas anteriores, Insúa dirigió 146 partidos con San Lorenzo. Su registro incluye 57 victorias, 54 empates y 35 derrotas, con un rendimiento del 51,37% de los puntos. En su primer ciclo conquistó la Copa Sudamericana 2002, mientras que en el segundo consiguió clasificar al equipo a la Copa Libertadores después de asumir en un contexto que también presentaba dificultades.
Su última etapa terminó en abril de 2024, luego de una salida polémica que fue decidida por el entonces presidente Marcelo Moretti. Ahora, poco más de dos años después, el “Gallego” tiene todo acordado para regresar y afrontar un tercer ciclo que comenzará con el desafío de recuperar a San Lorenzo y encaminar rápidamente al equipo.