El truco que usaba Diego Maradona para salir de noche sin que Claudia Villafañe lo supiera
Claudia Villafañe recordó una particular anécdota de su relación con Diego Maradona y contó cómo descubrió que el futbolista había salido de noche a escondidas. La estrategia que utilizó para evitar ser descubierto terminó jugando en su contra.
Resumen para apurados
- Claudia Villafañe reveló en una entrevista una anécdota de juventud sobre cómo Diego Maradona se escapaba de noche empujando su auto para que ella no escuchara el motor.
- El plan de Maradona quedó al descubierto al día siguiente, cuando Don Diego increpó por error a Claudia creyendo que ella lo había acompañado en su salida nocturna.
- La anécdota expone la faceta íntima e inicial de la emblemática pareja argentina, previo a la explosión mediática mundial que transformó la vida privada del futbolista.
Claudia Villafañe recordó una particular historia de su juventud junto a Diego Armando Maradona y reveló el ingenioso método que el futbolista utilizaba para salir de noche sin que ella se enterara. La anécdota terminó con una inesperada confesión familiar que dejó al descubierto la maniobra.
La empresaria habló sobre aquellos años durante una charla en la que repasó distintos momentos de su relación con el ídolo argentino. Villafañe contó que comenzó su noviazgo con Maradona cuando tenía apenas 15 años y que, mientras sus amigas salían a bailar, ella solía acompañar al futbolista.
Sin embargo, Maradona también tenía sus propias salidas nocturnas y, según relató Claudia, en algunas ocasiones prefería ir solo.
La estrategia de Maradona para que Claudia no escuchara el auto
Villafañe explicó que por entonces ambos vivían muy cerca, prácticamente separados por un pasillo. En una de esas oportunidades, Maradona había comprado un automóvil y encontró una manera particular de evitar que Claudia escuchara cuando lo encendía.
El futbolista empujaba el vehículo hasta llegar a la esquina y recién allí lo ponía en marcha, aprovechando el ruido del tránsito para que su partida pasara inadvertida.
La maniobra, sin embargo, no fue suficiente para ocultar lo que había ocurrido durante aquella noche.
Cómo descubrió Claudia Villafañe la salida nocturna
La revelación llegó a la mañana siguiente y de una manera completamente inesperada.
Villafañe contó que, como hacía habitualmente cuando se dirigía al colegio, pasó por la casa de Maradona para saludarlo. Allí se encontró con Don Diego, el padre del futbolista, quien estaba visiblemente molesto.
Según recordó Claudia, el hombre la reprendió por las horas en las que habían regresado durante la madrugada.
La situación la tomó completamente por sorpresa porque ella no había salido esa noche.
“Don Diego, yo no salí anoche”, fue la respuesta de Villafañe, según relató durante la charla.
De esa manera, descubrió que Maradona había utilizado aquella estrategia para salir sin que ella lo supiera, aunque finalmente la situación quedó expuesta por un detalle que el futbolista no había previsto: su propio padre desconocía que Claudia no había acompañado a su hijo.
Una historia de juventud que quedó en el recuerdo
Villafañe también recordó cómo era convivir con la enorme popularidad que ya tenía Maradona en aquellos años. Contó que el futbolista solía salir solo a los boliches y que sus movimientos rápidamente se conocían.
Incluso señaló que, al día siguiente, era habitual encontrarse con noticias sobre sus salidas en los diarios.
La anécdota fue compartida con tono distendido y provocó la reacción de Jimena Monteverde, quien tomó con humor el recuerdo y destacó la actitud de Claudia frente a aquellas situaciones propias de una pareja joven.
El relato volvió a mostrar una faceta desconocida de los primeros años de la relación entre Claudia Villafañe y Diego Maradona, mucho antes de que ambos se convirtieran en una de las parejas más conocidas de la Argentina.