El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

Hablar de los pantalones de pana puede evocar imágenes de los años 70. No obstante, es un hecho que, con el descenso de las temperaturas cada año, crece una justificada predilección por esta prenda, la cual irradia calidez y nostalgia. Si en la década de los 70 resultaron ideales para la modelo y actriz Jane Birkin —conocida por llevar sus pantalones de pana color chocolate a cualquier parte—y en los 90 se convirtieron en un básico para la maestra del minimalismo, Carolyn Bessette-Kennedy, su relevancia en la moda actual es innegable.