El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

Hablar de los pantalones de pana puede evocar imágenes de los años 70. No obstante, es un hecho que, con el descenso de las temperaturas cada año, crece una justificada predilección por esta prenda, la cual irradia calidez y nostalgia. Si en la década de los 70 resultaron ideales para la modelo y actriz Jane Birkin —conocida por llevar sus pantalones de pana color chocolate a cualquier parte—y en los 90 se convirtieron en un básico para la maestra del minimalismo, Carolyn Bessette-Kennedy, su relevancia en la moda actual es innegable.
La popularidad de esta prenda en el presente la confirma el fenómeno en torno a Zara. A inicios del mes, prácticamente todos los escaparates de la firma de Inditex exhibían al menos un modelo de pana. Este protagonismo se reafirmó al visitar la tienda online, donde el artículo se destacó con la etiqueta de "Item of the week". Los pantalones de pana demuestran ser una pieza atemporal y esencial para el clima frío.
Cómo es el pantalón que viene a reemplazar el jean
El modelo insignia de la firma de Arteixo encontró la fórmula precisa para transformar los pantalones de pana que se evitaban en la infancia en un must have de la semana. Presentan el color vainilla que dominó el verano, un tiro medio y un corte flare largo, predilecto de los años 90.
El éxito de la prenda se explica por diversos factores. Su color está de moda y es fácil de combinar, y su silueta resulta favorecedora. Además, estos pantalones logran combinar de forma impecable la versatilidad, el confort y la elegancia.
¿De dónde viene el pantalón de pana que reemplaza el jean?
Por estas razones, resulta claro por qué las mujeres con más estilo eligieron integrarlos a sus outfits, aunque ahora inicie el calor en latinoamerica, en los países en los que comienza el frio, esto es la mayor tendencia. La pieza ofrece una alternativa fresca a los tejidos habituales de la temporada.
Por estas razones el denim clasico tiene un fuerte competidor. Estos pantalones de pana de Zara llegaron para ofrecer un respiro a esos vaqueros que se usan sin descanso semana tras semana.