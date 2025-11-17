Secciones
SociedadActualidad

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

La tela de este pantalon de un giro en la moda usual, satisfaciendo a los amantes de la moda clasica.

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa
Hace 3 Hs

Hablar de los pantalones de pana puede evocar imágenes de los años 70. No obstante, es un hecho que, con el descenso de las temperaturas cada año, crece una justificada predilección por esta prenda, la cual irradia calidez y nostalgia. Si en la década de los 70 resultaron ideales para la modelo y actriz Jane Birkin —conocida por llevar sus pantalones de pana color chocolate a cualquier parte—y en los 90 se convirtieron en un básico para la maestra del minimalismo, Carolyn Bessette-Kennedy, su relevancia en la moda actual es innegable.

No más "wide leg": la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

No más wide leg: la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

La popularidad de esta prenda en el presente la confirma el fenómeno en torno a Zara. A inicios del mes, prácticamente todos los escaparates de la firma de Inditex exhibían al menos un modelo de pana. Este protagonismo se reafirmó al visitar la tienda online, donde el artículo se destacó con la etiqueta de "Item of the week". Los pantalones de pana demuestran ser una pieza atemporal y esencial para el clima frío.

Cómo es el pantalón que viene a reemplazar el jean

El modelo insignia de la firma de Arteixo encontró la fórmula precisa para transformar los pantalones de pana que se evitaban en la infancia en un must have de la semana. Presentan el color vainilla que dominó el verano, un tiro medio y un corte flare largo, predilecto de los años 90.

El éxito de la prenda se explica por diversos factores. Su color está de moda y es fácil de combinar, y su silueta resulta favorecedora. Además, estos pantalones logran combinar de forma impecable la versatilidad, el confort y la elegancia.

¿De dónde viene el pantalón de pana que reemplaza el jean?

Por estas razones, resulta claro por qué las mujeres con más estilo eligieron integrarlos a sus outfits, aunque ahora inicie el calor en latinoamerica, en los países en los que comienza el frio, esto es la mayor tendencia. La pieza ofrece una alternativa fresca a los tejidos habituales de la temporada.

Por estas razones el denim clasico tiene un fuerte competidor. Estos pantalones de pana de Zara llegaron para ofrecer un respiro a esos vaqueros que se usan sin descanso semana tras semana.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los jeans de la nueva temporada que estilizan el cuerpo a cualquier edad

Los jeans de la nueva temporada que estilizan el cuerpo a cualquier edad

Tendencia 2026: la prenda que deja atrás al corpiño y está de moda en Europa

Tendencia 2026: la prenda que deja atrás al corpiño y está de moda en Europa

No más wide leg: la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

No más "wide leg": la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

¿Chacletas o sandalias? Cuál será el calzado de moda que hará furor este verano 2026

¿Chacletas o sandalias? Cuál será el calzado de moda que hará furor este verano 2026

Cuáles son los colores y las telas que serán tendencia en verano de 2026

Cuáles son los colores y las telas que serán tendencia en verano de 2026

Lo más popular
Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán
1

Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez
2

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa
3

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles
4

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles

¿Qué dijo la prensa internacional sobre la histórica remontada de Los Pumas en Escocia?
5

¿Qué dijo la prensa internacional sobre la histórica remontada de Los Pumas en Escocia?

Luces extrañas en el cielo de Tucumán: ¿fueron aviones, satélites o estrellas?
6

Luces extrañas en el cielo de Tucumán: ¿fueron aviones, satélites o estrellas?

Más Noticias
Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Quién es Javier Thomsen, el papá de Máximo que volvió a quedar en el centro del debate por el caso Báez Sosa

Quién es Javier Thomsen, el papá de Máximo que volvió a quedar en el centro del debate por el caso Báez Sosa

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

De qué murió Jorge Lorenzo, el famoso actor de El Marginal

De qué murió Jorge Lorenzo, el famoso actor de "El Marginal"

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Venta de viviendas ProCreAr: las cinco claves para entender las subastas que hará el Estado

Venta de viviendas ProCreAr: las cinco claves para entender las subastas que hará el Estado

Comentarios