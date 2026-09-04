LG PlayConexión Play

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

El noticiero de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 9 a 12, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • LA GACETA transmite 'Conexión Play' de lunes a viernes en Tucumán, un informativo conducido por Baigorrí, Servetto y Monti para ofrecer noticias y análisis en vivo.
  • El magazine se emite de 9 a 12 por CCC, Flow y plataformas web. El ciclo integra la grilla multiplataforma del medio, buscando un periodismo dinámico e interactivo.
  • Esta apuesta consolida la presencia de LA GACETA en el ecosistema audiovisual del norte argentino, buscando fidelizar nuevas audiencias digitales con contenidos propios.
Resumen generado con IA

“Conexión Play” es uno de los informativos de LG Play que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 9 a 12, por el Canal 11 de CCC, Canal 7 de Flow y en las plataformas de LA GACETA.

Con la conducción de Gabriela Baigorrí y Guillermo Monti, el ciclo le da continuidad informativa al canal de noticias de LA GACETA.

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Hablá con nosotros mandando un mensaje al 3814458710.

Temas LG Play TV PúblicaGACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Mirá en Síntesis Play, el noticiero del mediodía de LA GACETA

Mirá en "Síntesis Play", el noticiero del mediodía de LA GACETA

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Mirá en Síntesis Play, el noticiero del mediodía de LA GACETA

Mirá en "Síntesis Play", el noticiero del mediodía de LA GACETA

Mirá en Síntesis Play, el noticiero del mediodía de LA GACETA

Mirá en "Síntesis Play", el noticiero del mediodía de LA GACETA

Mirá en Síntesis Play, el noticiero del mediodía de LA GACETA

Mirá en "Síntesis Play", el noticiero del mediodía de LA GACETA

Lo más popular
Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K
1

Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado
2

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado

Causa Malvinas: Milei anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras
3

Causa Malvinas: Milei anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras

Claves de la elección a rector de la UNT: por primera vez una mujer será decana de Ciencias Exactas
4

Claves de la elección a rector de la UNT: por primera vez una mujer será decana de Ciencias Exactas

Le revocaron la prisión domiciliaria a Javier “Chuky” Casanova
5

Le revocaron la prisión domiciliaria a Javier “Chuky” Casanova

Ranking notas premium
Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”
1

Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”

Dos tucumanos crearon una app para celíacos que permite buscar lugares, productos y recetas sin gluten
2

Dos tucumanos crearon una app para celíacos que permite buscar lugares, productos y recetas sin gluten

Jaldo reordena la dirigencia del interior y llama a provincializar las elecciones
3

Jaldo reordena la dirigencia del interior y llama a "provincializar las elecciones"

Nace la súper cámara civil: tras la reforma judicial, unifican dos fueros en Tribunales para evitar “los cuellos de botella”
4

Nace la "súper cámara" civil: tras la reforma judicial, unifican dos fueros en Tribunales para evitar “los cuellos de botella”

Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K
5

Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K

Más Noticias
Causa Malvinas: Milei anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras

Causa Malvinas: Milei anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras

Colapinto en el GP de Italia de la F-1: ¿A qué hora son las primeras prácticas libres de hoy?

Colapinto en el GP de Italia de la F-1: ¿A qué hora son las primeras prácticas libres de hoy?

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado

Claves de la elección a rector de la UNT: por primera vez una mujer será decana de Ciencias Exactas

Claves de la elección a rector de la UNT: por primera vez una mujer será decana de Ciencias Exactas

Le revocaron la prisión domiciliaria a Javier “Chuky” Casanova

Le revocaron la prisión domiciliaria a Javier “Chuky” Casanova

Cachi, el pueblo que un padre amaba y donde una hija convirtió su legado en vinos que deslumbran

Cachi, el pueblo que un padre amaba y donde una hija convirtió su legado en vinos que deslumbran

Números de Oro: viajó a Suiza para visitar a una hija y a sus nietas, y a poco de su regreso resultó la única ganadora del pozo de $3.500.000

Números de Oro: viajó a Suiza para visitar a una hija y a sus nietas, y a poco de su regreso resultó la única ganadora del pozo de $3.500.000

Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K

Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K

Comentarios