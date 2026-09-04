Gran Amérian Carlos V de Las Termas de Río Hondo: la constante evolución del oasis termal del norte argentino
La línea Gran Amérian representa la categoría más alta y el máximo estándar dentro de la arquitectura de marcas de los Amérian cinco estrellas. Con un enfoque de lujo, arquitectura de diseño sofisticado, experiencias exclusivas y atención altanamente personalizada, el Amérian Carlos V de Las Termas, alcanzó su nueva categoría que ya cuenta con el reconocimiento dentro y fuera del país.
EL ORIGEN DE UN HITO 5 ESTRELLAS
La historia de la hospitalidad premium en la provincia de Santiago del Estero se consolidó formalmente el 5 de octubre de 2012. Aquel día, el Gran Amérian Carlos V abrió sus puertas en las emblemáticas Termas de Río Hondo, el complejo irrumpió en la escena con un despliegue de 151 habitaciones de alta gama, un casino de última generación y un centro de bienestar integral. Desde su concepción original, el proyecto fue diseñado con un propósito claro: revolucionar el turismo de bienestar y redefinir el concepto de descanso en el norte del país.
BRISA TERMAL SPA, VANGUARDIA Y BIENESTAR A ESCALA CONTINENTAL
Lejos de estancarse en sus logros iniciales, el establecimiento apostó por una metamorfosis constante de su infraestructura y servicio. Al conmemorar su primera década de trayectoria, la dirección general ejecutó un ambicioso plan de modernización edilicia que contempló los múltiples espacios del establecimiento tales como restaurantes, cocina y salones de eventos, esto colocó al Hotel como referente del Turismo MICE en Argentina; además la modernización de los espacios recreativos para niños y adultos apuntó a consolidar su liderazgo en el turismo familiar vacacional.
La gema de esta renovación fue la ampliación de su santuario de relajación: Brisa Termal Spa en diciembre del 2024, con una imponente superficie de 1.740 metros cuadrados, este espacio se posiciona hoy como el complejo termal más grande y moderno de Latinoamérica. El rediseño combina un entorno de lujo con tecnología de vanguardia, elevando la experiencia del bienestar a los más estrictos estándares internacionales.
UNA EVOLUCIÓN DE MARCA HACIA EL SEGMENTO PREMIUM
En octubre de 2025, el complejo dio su paso más firme en términos de posicionamiento de mercado. En alianza con Amérian Hoteles, la cadena líder de hotelería en Argentina, el hotel inició una transición hacia la categoría Gran Amérian. Este sello distintivo está reservado exclusivamente para las propiedades de cinco estrellas que personifican la cúspide del servicio de hospitalidad. Ahora, bajo esta nueva identidad, la sofisticación arquitectónica y el diseño atemporal conviven en perfecta armonía con una atención hiper-personalizada. Cada detalle operativo está minuciosamente calculado para satisfacer los requerimientos de un público global exigente, transformando una simple estadía en una vivencia memorable donde convergen la calidez tradicional de la marca y la excelencia del lujo internacional.
PAQUETES Y PROMOCIONES PRIMAVERA 2026 Y VERANO 2027
Gran Amérian Carlos V para esta Primavera / Verano ha creado numerosas opciones de estadías que se acomodan a las necesidades de los diferentes tipos de viajeros, hay opciones para familias, grupo de amigos, empresas y organizaciones que deseen realizar eventos corporativos como también los Paquetes para las Fiestas de Fin de Año.
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