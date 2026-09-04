Gran Amérian Carlos V de Las Termas de Río Hondo: la constante evolución del oasis termal del norte argentino

UNA EVOLUCIÓN DE MARCA HACIA EL SEGMENTO PREMIUM

En octubre de 2025, el complejo dio su paso más firme en términos de posicionamiento de mercado. En alianza con Amérian Hoteles, la cadena líder de hotelería en Argentina, el hotel inició una transición hacia la categoría Gran Amérian. Este sello distintivo está reservado exclusivamente para las propiedades de cinco estrellas que personifican la cúspide del servicio de hospitalidad. Ahora, bajo esta nueva identidad, la sofisticación arquitectónica y el diseño atemporal conviven en perfecta armonía con una atención hiper-personalizada. Cada detalle operativo está minuciosamente calculado para satisfacer los requerimientos de un público global exigente, transformando una simple estadía en una vivencia memorable donde convergen la calidez tradicional de la marca y la excelencia del lujo internacional.