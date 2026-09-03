Seguridad

Volcó un camión en la Cuesta del 25 y los limones quedaron desparramados en la ruta

El accidente ocurrió este jueves por la tarde, al norte de San Miguel de Tucumán, en la ruta 9.

ACCIDENTE EN LA RUTA 9. Volcó un camión en la Cuesta del 25 y los limones quedaron desparramados.
ACCIDENTE EN LA RUTA 9. Volcó un camión en la Cuesta del 25 y los limones quedaron desparramados.
Hace 1 Hs

Un camión que transportaba una importante carga de limones volcó esta tarde sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de la Cuesta del 25, al norte de San Miguel de Tucumán. El accidente se produjo en uno de los tramos de la ruta y obligó a desplegar un operativo en la zona.

Tras el vuelco, parte de los limones que llevaba el vehículo quedaron desparramados sobre la calzada. La presencia de la carga sobre la ruta generó una situación de riesgo para los automovilistas que circulaban por ese sector y obligó a extremar las precauciones.

Volcó un camión en la Cuesta del 25 y los limones quedaron desparramados en la ruta

Personal policial se trasladó hasta el lugar para trabajar sobre la zona del accidente y avanzar con las tareas correspondientes.

Mientras se desarrollaba el operativo, se solicitó a los conductores que transitaban por la Ruta 9 reducir la velocidad y circular con especial atención al atravesar el sector afectado por el vuelco.

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