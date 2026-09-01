Seguridad

Impactante choque en Simoca: un tren de cargas embistió a un camión con limones y descarriló

La formación transportaba azúcar y otros minerales hacia Buenos Aires. El camión volcó y los limones quedaron desparramados junto a las vías.

SIMOCA. Un tren de cargas embistió a un camión con limones y descarriló.
SIMOCA. Un tren de cargas embistió a un camión con limones y descarriló. IMÁGENES TOMADAS DE FACEBOOK/FM SIMOCA
Hace 1 Hs

Un fuerte accidente se registró en Simoca, Tucumán, cuando una formación de Belgrano Cargas chocó contra un camión que transportaba limones y cruzaba un paso a nivel. Como consecuencia del impacto, el tren descarriló. Pese a la violencia de la colisión, no se registraron heridos.

Impactante choque en Simoca: un tren de cargas embistió a un camión con limones y descarriló

La formación ferroviaria transportaba azúcar y otros minerales con destino a Buenos Aires cuando embistió al camión. El impacto provocó que el transporte volcara y que una gran cantidad de limones quedara desparramada sobre la ruta y en las inmediaciones de las vías.

Impactante choque en Simoca: un tren de cargas embistió a un camión con limones y descarriló

El episodio, ocurrido el lunes por la tarde, generó conmoción por la magnitud de la colisión y por las consecuencias que podría haber tenido. Sin embargo, pese a la violencia del impacto, no hubo víctimas fatales.

Impactante choque en Simoca: un tren de cargas embistió a un camión con limones y descarriló
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