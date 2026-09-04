El asentamiento junto a las vías del tren

Se trata de un antiguo barrio popular, absolutamente irregular y de alto riesgo, que comenzó en 1965 y al cual nunca se le dio solución. De los 150 barrios llamados populares o vulnerados (que no cuentan con al menos dos de los servicios básicos como agua, luz o cloacas) este es el más céntrico. En el último relevamiento del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), de 2025, se precisó que en esas dos cuadras vivían menos de 40 familias. Ahora se instalaron una decena de nuevas casillas, hacia el lado oeste, mucho más peligrosas porque están entre la vía y un muro. Esto es, la precariedad de las casillas, que no poseen veredas y abarcan desde las vías hasta el cordón de la vereda, se agrava en este caso por el encierro de sus habitantes. Desde su inicio este asentamiento generó conflictos jurisdiccionales entre las sucesivas empresas ferroviarias (nacionales), el gobierno provincial y el municipio y por ese motivo, pese a varios intentos y planes que se anunciaron, nunca se alcanzó una solución para esas familias que viven en condiciones de extrema fragilidad. En 1995 se había logrado el traslado de sus habitantes mediante un programa que casi logró su cometido; pero quedaron cuatro familias que terminaron siendo el germen de un nuevo caserío, con lo que el esfuerzo quedó en la nada.