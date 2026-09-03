Explotó un neumático a metros de un colegio, unos estudiantes se asustaron y saltaron desde un primer piso: hay ocho heridos

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, explicó que la reacción de los alumnos estuvo vinculada con las secuelas que dejó el ataque ocurrido meses atrás en la institución. “Producto en gran medida de las secuelas que quedaron de lo que pasó en marzo, provocó que algunos chicos de quinto año se arrojaran del primer piso sobre un parasol”, señaló en diálogo con el medio local Aire de Santa Fe.