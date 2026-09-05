El error que arruina el ajo: tragarlo entero o tirarlo directo a la sartén destruye su mejor propiedad

El ajo es un auténtico superalimento, pero depende de la forma en que se lo consume. Si alguien tragara un diente de ajo entero o lo arroja directo a la sartén caliente, se pierden sus mejores propiedades. La alicina, es el compuesto antioxidante y antimicrobiano más potente que posee, pero hay que activarlo, provocar una reacción química. El ajo en sí no contiene la molécula en estado puro mientras está entero. Contiene un compuesto llamado aliína y una enzima llamada alinasa.