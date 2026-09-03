La Corte dejó firme la condena contra el ex gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri por corrupción

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra el ex gobernador de Entre Ríos y ex embajador Sergio Daniel Urribarri en una causa por corrupción vinculada con contratos de publicidad oficial. El máximo tribunal desestimó el recurso presentado por Gustavo Roberto Tamay y, con esa decisión, consolidó también las penas dictadas contra el resto de los condenados por las maniobras investigadas durante las gestiones provinciales desarrolladas entre 2007 y 2015.