La "lavadora cerebral" que solo funciona de noche: cómo el sueño profundo limpia las toxinas del cerebro

1- Dormir de lado (Posición lateral): Estudios en neuroimagen han demostrado que la posición en la que duermes altera la física del cerebro. La posición lateral (del lado izquierdo o derecho) es la más eficiente para el drenaje glinfático, comparada con dormir boca arriba o boca abajo. La gravedad y la alineación anatómica facilitan el paso del líquido cefalorraquídeo. Dormir de lado es, evolutivamente, la postura natural de descanso de la mayoría de los mamíferos, lo que respalda por qué la física de nuestro cerebro se optimizó para esa posición.