Seguridad

Los Caro pasarán de las comodidades de Villa Urquiza al duro régimen de una cárcel federal

Los investigados por extorsión ya fueron trasladados al penal de Benjamín Paz. Funcionarios realizan las gestiones para que sean enviados a una prisión de la Nación.

PROCEDIMIENTO. Policías encontraron fuertes indicios en la causa por extorsión que le abrieron a los hermanos Caro.
PROCEDIMIENTO. Policías encontraron fuertes indicios en la causa por extorsión que le abrieron a los hermanos Caro.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Los hermanos Caro, investigados por extorsión en Tucumán, fueron trasladados a Benjamín Paz y tramitan su pase a una cárcel federal para cumplir un régimen estricto.
  • La policía halló indicios clave en su contra en la causa por extorsión, lo que impulsó su salida del penal de Villa Urquiza, donde gozaban de supuestos privilegios.
  • El traslado a un presidio de la Nación busca endurecer las condiciones de detención y evitar que continúen operando maniobras delictivas desde los penales locales.
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