Los Caro pasarán de las comodidades de Villa Urquiza al duro régimen de una cárcel federal

Resumen para apurados
- Los hermanos Caro, investigados por extorsión en Tucumán, fueron trasladados a Benjamín Paz y tramitan su pase a una cárcel federal para cumplir un régimen estricto.
- La policía halló indicios clave en su contra en la causa por extorsión, lo que impulsó su salida del penal de Villa Urquiza, donde gozaban de supuestos privilegios.
- El traslado a un presidio de la Nación busca endurecer las condiciones de detención y evitar que continúen operando maniobras delictivas desde los penales locales.
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