El desafío de detectar a tiempo el cáncer de mama: qué revela el primer Mapa Mamográfico de Argentina

En Tucumán, como en el resto del país, el acceso a una mamografía no depende solamente de que exista un equipo disponible. También entran en juego la cantidad de turnos, el estado de la tecnología, los profesionales que realizan e informan los estudios y la capacidad del sistema para acompañar a una paciente desde el primer control hasta la confirmación de un diagnóstico. Ese entramado quedó expuesto en el primer Mapa Mamográfico del sector público de Argentina, presentado esta semana por la Asociación Civil Surcos y la Fundación Instituto Natura.