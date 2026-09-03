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“No entiendo lo del Atlético”: una figura de Barcelona respaldó a Julián Álvarez tras el pase frustrado

Dani Olmo destacó la calidad del argentino y sostuvo que intentó pelear por su deseo de cambiar de club, aunque finalmente deberá continuar en Madrid.

RESPALDO. Dani Olmo apoyó a Julián Álvarez y cuestionó al Atlético de Madrid por impedir su salida al Barcelona.
RESPALDO. Dani Olmo apoyó a Julián Álvarez y cuestionó al Atlético de Madrid por impedir su salida al Barcelona.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Dani Olmo respaldó en España a Julián Álvarez y criticó al Atlético de Madrid por bloquear recientemente su transferencia al Barcelona pese al deseo del delantero.
  • La dirigencia del Atlético, encabezada por Enrique Cerezo, rechazó la propuesta catalana argumentando que el atacante argentino es una pieza clave para disputar títulos.
  • Con la operación descartada, Álvarez continuará en el equipo de Diego Simeone, cerrando los rumores sobre su partida hasta futuras aperturas del mercado de pases.
Resumen generado con IA

Dani Olmo se refirió a la frustrada llegada de Julián Álvarez al Barcelona y respaldó al delantero argentino después de que el Atlético de Madrid decidiera bloquear su salida. El futbolista español destacó las condiciones de la “Araña” y consideró que hizo todo lo posible para intentar cumplir su objetivo durante el mercado de pases.

“Es un gran jugador, uno de los mejores del mundo. Pero así es el fútbol. Hay cosas que pasan y otras que no. El club ha hecho un trabajo espectacular en el mercado de pases”, expresó Olmo cuando fue consultado por la situación del delantero argentino. Sus declaraciones se produjeron luego de haber recibido un homenaje por el título que consiguió con la Selección de España.

El futbolista del Barcelona, sin embargo, fue más allá y cuestionó directamente la postura adoptada por el Atlético de Madrid. “No entiendo lo del Atlético. Todos tenemos nuestros sueños. Julián fue claro y luchó por sus sueños, pero hay situaciones externas que uno no puede controlar”, manifestó sobre una operación que finalmente no pudo concretarse.

El respaldo del Barcelona y la postura del Atlético

Olmo no fue el único integrante del conjunto catalán que habló sobre la situación. Horas antes, Lamine Yamal también se había referido al delantero argentino, aunque con un tono diferente. “Es un gran jugador pero a nosotros no nos están faltando goles”, había señalado el joven atacante del Barcelona.

Desde Madrid, la respuesta llegó de boca del presidente del Atlético, Enrique Cerezo, quien explicó que la institución nunca contempló desprenderse de una de sus principales figuras. “No pasó nada, nada más que Julián Álvarez tenía una oferta de un equipo de España, a nosotros no nos interesaba venderlo porque es un jugador que queremos para ganar todo”, sostuvo.

La decisión del club madrileño terminó siendo definitiva. Julián Álvarez permanecerá en el Atlético de Madrid, al menos hasta enero de 2027, cuando vuelva a abrirse el mercado de transferencias. Así, la novela que lo vinculó con el Barcelona terminó con el delantero continuando en el equipo dirigido por Diego Simeone.

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