“No entiendo lo del Atlético”: una figura de Barcelona respaldó a Julián Álvarez tras el pase frustrado

“Es un gran jugador, uno de los mejores del mundo. Pero así es el fútbol. Hay cosas que pasan y otras que no. El club ha hecho un trabajo espectacular en el mercado de pases”, expresó Olmo cuando fue consultado por la situación del delantero argentino. Sus declaraciones se produjeron luego de haber recibido un homenaje por el título que consiguió con la Selección de España.