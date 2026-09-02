Paro universitario: los docentes reclaman 32% de aumento y preparan una nueva marcha federal

De esta manera, el paro de este miércoles constituye una nueva señal de presión de los gremios docentes. Con un reclamo de 32% de recomposición salarial, el rechazo a la última oferta oficial y la exigencia de que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, la FEDUN anticipó que continuará con las medidas para intentar recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores.