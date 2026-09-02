Paro universitario: los docentes reclaman 32% de aumento y preparan una nueva marcha federal

Resumen para apurados
- Docentes de FEDUN realizaron un paro nacional este miércoles en universidades del país para exigir un aumento salarial del 32% y el cumplimiento de la ley.
- La medida de fuerza se adoptó tras rechazar la oferta oficial en paritarias por considerarla insuficiente para frenar la pérdida del poder adquisitivo del sector.
- Los gremios universitarios se reunirán con la FUA y el CIN para coordinar una nueva Marcha Federal Universitaria si el Gobierno no modifica su propuesta salarial.
La Federación de Docentes de las Universidades aseguró que el paro de 24 horas tuvo un “altísimo acatamiento” en todo el país. El gremio rechazó la última oferta del Gobierno y exige recuperar el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2025. También reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
El conflicto salarial en las universidades nacionales volvió a escalar este miércoles. La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) realizó un paro de 24 horas que, según informó el sindicato, tuvo un “altísimo acatamiento” en distintas instituciones del país.
La medida de fuerza se concretó luego del fracaso de la última reunión paritaria, en la que la organización gremial rechazó la propuesta presentada por el Gobierno nacional por considerarla insuficiente frente al deterioro de los salarios docentes.
Para la FEDUN, la discusión ya no se limita a conseguir un nuevo aumento: el principal objetivo es recuperar el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2025 y exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación también fue ordenada por la Justicia.
La FEDUN reclama una recomposición salarial del 32%
Uno de los principales puntos de la disputa es la diferencia entre la recomposición que reclama el sector y la oferta realizada por el Gobierno.
Según los cálculos difundidos por la FEDUN, los salarios docentes necesitan una recomposición del 32% para recuperar el poder adquisitivo que tenían en noviembre de 2025, cuando entró en vigencia la Ley de Financiamiento Universitario.
A ese porcentaje, el sindicato suma la inflación correspondiente a junio, julio y agosto. También reclama una suma equivalente al FONID para los docentes preuniversitarios.
La propuesta oficial quedó por debajo de esas demandas. El Gobierno ofreció aumentos equivalentes a la inflación de junio, julio y agosto, además de un 3% para septiembre y otro 3% para octubre.
Sin embargo, desde la FEDUN remarcaron que el incremento previsto para octubre ya había sido acordado durante la paritaria anterior. Por ese motivo, consideran que el único aumento adicional planteado por el Gobierno en la última negociación fue el 3% correspondiente a septiembre.
El gremio sostiene que esa propuesta no alcanza para compensar la pérdida acumulada de los salarios universitarios.
Daniel Ricci: “No podemos seguir perdiendo salario”
El secretario general de la FEDUN, Daniel Ricci, destacó el nivel de adhesión al paro y sostuvo que la medida refleja el malestar existente entre los docentes universitarios.
“El altísimo acatamiento que estamos viendo en las universidades de todo el país demuestra el enorme malestar que existe entre los docentes. No podemos seguir perdiendo salario mientras el Gobierno desconoce una ley vigente y una resolución judicial que lo obliga a recomponer nuestros ingresos”, afirmó Ricci.
Desde la conducción sindical remarcaron que el deterioro de los ingresos constituye uno de los principales ejes del conflicto y volvieron a reclamar que el Estado cumpla con las disposiciones vinculadas al financiamiento universitario.
El reclamo por la Universidad Pública
La FEDUN también busca instalar el conflicto salarial dentro de una discusión más amplia sobre el futuro de las universidades públicas.
Para el sindicato, la defensa de los salarios de docentes y trabajadores universitarios está vinculada con el sostenimiento del sistema público de educación superior.
“Necesitamos que todos los argentinos y argentinas sigan defendiendo la Universidad Pública. Es una institución fundamental para nuestro país y hoy necesita del compromiso de toda la sociedad para exigir que se cumpla la ley y que sus trabajadores puedan tener salarios dignos”, sostuvo Ricci.
La FEDUN prepara una nueva Marcha Federal Universitaria
El conflicto tendrá continuidad durante las próximas semanas. La FEDUN informó que este jueves, durante el Plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), se realizará una reunión entre las organizaciones gremiales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y distintos sectores de la comunidad universitaria.
El objetivo será avanzar en la organización de una nueva Marcha Federal Universitaria, que podría convertirse en una nueva medida de fuerza contra la política del Gobierno nacional hacia las universidades.
De esta manera, el paro de este miércoles constituye una nueva señal de presión de los gremios docentes. Con un reclamo de 32% de recomposición salarial, el rechazo a la última oferta oficial y la exigencia de que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, la FEDUN anticipó que continuará con las medidas para intentar recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores.
El conflicto universitario permanece abierto y la próxima discusión estará centrada en si el Gobierno modifica su propuesta salarial y avanza con el cumplimiento de la normativa reclamada por los gremios.