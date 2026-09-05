Apple cierra una era con la salida de Tim Cook y abre otra con John Ternus como CEO

"Es un honor asumir este rol en lo que verdaderamente es la mejor compañía del mundo, y estoy muy entusiasmado por todo lo que tenemos preparado. Tenemos un gran lanzamiento la próxima semana que va a ser fenomenal. Gracias por todo lo que hicieron para hacerlo posible", detalló en su primer memo como CEO. "Hoy, en mi primer día, quería enviarles una breve nota para agradecerles por todos los cálidos mensajes que recibí. También quiero expresar mi profundo agradecimiento a Tim por compartir tanto de su conocimiento y experiencia durante esta transición y, más importante aún, por todo lo que aportó a Apple a lo largo de los años", escribió a los empleados de Apple, según consignaron medios especializados como The Verge y TechCrunch.