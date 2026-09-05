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Apple cierra una era con la salida de Tim Cook y abre otra con John Ternus como CEO

La transición se realizó sin un video público, solo con un memorando interno. Ternus destacó la experiencia de Cook y el trabajo del equipo para el próximo lanzamiento.

DUPLA. Termus y Cook seguirán en Apple.
DUPLA. Termus y Cook seguirán en Apple.
Hace 1 Hs

La presentación de John Ternus como nuevo CEO de Apple se realizó mediante una carta o memorando interno por escrito enviada a todos los empleados de la compañía. No hubo una transmisión o video formal de presentación producido o publicado por Apple para el público sobre su nombramiento. Ternus, con su asunción, puso fin a los 15 años de Cook al frente de la compañía. En su primer día al frente de la empresa de Cupertino, Ternus envío un mensaje a sus empleados con el foco puesto en el Apple Event del próximo 9 de septiembre.

"Es un honor asumir este rol en lo que verdaderamente es la mejor compañía del mundo, y estoy muy entusiasmado por todo lo que tenemos preparado. Tenemos un gran lanzamiento la próxima semana que va a ser fenomenal. Gracias por todo lo que hicieron para hacerlo posible", detalló en su primer memo como CEO. "Hoy, en mi primer día, quería enviarles una breve nota para agradecerles por todos los cálidos mensajes que recibí. También quiero expresar mi profundo agradecimiento a Tim por compartir tanto de su conocimiento y experiencia durante esta transición y, más importante aún, por todo lo que aportó a Apple a lo largo de los años", escribió a los empleados de Apple, según consignaron medios especializados como The Verge y TechCrunch.

Ternus recibirá una compensación estimada en U$S 58.000.000 durante el ejercicio fiscal 2027. El paquete incluirá un salario base anual de US$3 millones y una asignación de acciones con un valor objetivo de U$S 55 millones para el próximo año.

Despedida 

La salida de Cook estuvo marcada por aplausos en el Apple Park Visitor Center. Según un video compartido por Apple, el ejecutivo llegó al Apple Park Visitor Center, en Cupertino, California, donde varios empleados lo recibieron con aplausos y vítores. En la pantalla principal de la tienda podía leerse: “Gracias, Tim”. 

La perspectiva de Ternus, según califican, es la de un genial ingeniero de hardware. Apple entra en una nueva etapa muy interesante, pero lo hace manteniendo una enorme continuidad vinculada a las personas y los productos, presentes y futuros.

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