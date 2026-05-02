Quién es John Ternus, el nuevo CEO de Apple que reemplazará a Tim Cook

Resumen para apurados
- John Ternus fue designado nuevo CEO de Apple para suceder a Tim Cook el 1 de septiembre de 2026, con el fin de garantizar una transición estable en la conducción global.
- Integrante de la firma desde 2001 y experto en hardware, Ternus es discípulo de Cook. El actual CEO seguirá como Presidente Ejecutivo para supervisar el traspaso administrativo.
- Con un perfil directo y técnico, el reto de Ternus será integrar la Inteligencia Artificial al diseño de Apple, buscando evolucionar el modelo conservador de la gestión anterior.
“Estoy profundamente agradecido por esta oportunidad de llevar adelante la misión de Apple”, dijo John Ternus. “Tras haber dedicado casi toda mi carrera a Apple, he tenido la suerte de trabajar con Steve Jobs y de tener a Tim Cook como mentor”, sintetizó el nuevo CEO de Apple. La empresa que tiene mayor influencia de marca en el planeta cambió de líder tras 13 años de continuidad.
En el año de su 50º aniversario, el anuncio de que Ternus asumirá el 1 de septiembre de 2026 marca el fin de la era Cook, quien pasará a ser Presidente Ejecutivo. ¿Es un regreso al estilo Jobs? En la toma de decisiones, lo será; pero no en la personalidad, según lo que relevan los sitios especializados en tecnología.
¿Quién es John Ternus?
Se unió a Apple en 2001. Desde entonces ha ido ascendiendo en las filas de la ingeniería de hardware. A sus 49 años, es el más joven del equipo de liderazgo senior de Apple. A diferencia de Cook, Ternus es mucho más directo, lo que recuerda mucho a la firmeza de Jobs.
A pesar de la similitud en la toma de decisiones, Ternus en cuanto a perfil, se diferencia ampliamente del fallecido Jobs. No busca ser una celebridad ni tiene la agresividad volátil de Jobs. Es un líder respetado internamente por su capacidad de resolver problemas sistémicos sin buscar culpables.
Ternus, también a diferencia de su mentor, tiene el desafío de la Inteligencia Artificial (IA) y su desarrollo. En este ámbito, Apple llega un poco tarde a la carrera de la IA generativa. Su gran prueba no será solo diseñar un objeto bonito, sino integrar la Inteligencia Artificial de forma que se sienta natural en el hardware.
Apple necesita ese enfoque más agresivo en el diseño ahora que la IA está cambiando todo, ya no debería seguir siendo conservadora como con Cook que, pese a ese perfil, logró en su periodo alcanzar los 4 billones de dólares de capitalización bursátil.
Turnes recibe una empresa que es una de las más rentables del mundo. “Ha sido un privilegio contribuir a dar forma a los productos y experiencias que han transformado nuestra manera de interactuar con el mundo y entre nosotros. Me llena de optimismo lo que podemos lograr en los próximos años y me alegra saber que las personas más talentosas del mundo están aquí en Apple, decididas a formar parte de algo más grande que cualquiera de nosotros”, fueron las palabras que Turnes plasmó en el anuncio oficial.
Los pasos que se tomarán en el relevo son: Cook seguirá siendo CEO hasta el verano de 2026, trabajando a la par de Ternus para asegurar que el traspaso sea fluido. El cambio de Apple en la dirección tomada busca continuidad más que ruptura.
La marca que se identifica con la manzana quiere que todo siga funcionando, que el usuario no perciba inestabilidad y que la maquinaria siga avanzando sin interrupciones.