Quién es John Ternus, el nuevo CEO de Apple que reemplazará a Tim Cook

Turnes recibe una empresa que es una de las más rentables del mundo. “Ha sido un privilegio contribuir a dar forma a los productos y experiencias que han transformado nuestra manera de interactuar con el mundo y entre nosotros. Me llena de optimismo lo que podemos lograr en los próximos años y me alegra saber que las personas más talentosas del mundo están aquí en Apple, decididas a formar parte de algo más grande que cualquiera de nosotros”, fueron las palabras que Turnes plasmó en el anuncio oficial.