Tres recetas dulces sin harinas: fruta, avena, chocolate y crema de maní

En la búsqueda constante de opciones más saludables y prácticas para endulzar el día, la cocina ha evolucionado para ofrecer alternativas deliciosas. Estos postres innovadores demuestran que es posible disfrutar de un bocado dulce sin renunciar al bienestar, adaptándose perfectamente a cualquier momento o lugar.
La versatilidad de frutas, semillas y chocolates se une para crear combinaciones sabrosas. Estas propuestas, pensadas para llevar o disfrutar en casa, no solo son una opción deliciosa, sino también una fuente de energía natural. A continuación, exploraremos tres de estas ingeniosas creaciones que prometen transformar su merienda o antojo en una experiencia verdaderamente placentera y sin culpas.
Tres recetas sin harina para postre saludable
1. Sándwiches de manzana con mantequilla de maní y chocolate
Esta opción es una verdadera delicia fácil de preparar.
-Ingredientes: Una manzana grande, mantequilla de maní o de cacahuetes (sin endulzantes añadidos) y chocolate negro 70% cacao sin azúcares añadidos.
-Paso a paso: Primero, retire el centro de la manzana con un quitador de semillas y córtela en rodajas, procurando que queden un poco gruesas. Luego, extienda la mantequilla de maní sobre una rodaja y forme un "sándwich" con otra mitad. Finalmente, funda el chocolate y, con ayuda de un tenedor o cuchara, cubra completamente las manzanas. Lleve a la nevera para que el chocolate se solidifique, y estarán listas para disfrutar de este irresistible interior de capas de chocolate, manzana y mantequilla de maní.
2. Galletas rápidas de avena y mantequilla de maní
-Ingredientes: Un endulzante de su elección (panela, azúcar de coco, mascabado, chiler o tritol), agua, mantequilla de maní (que puede sustituirse por mantequilla de vaca o aceite de coco) y copos de avena.
-Paso a paso: Comience colocando el endulzante y el agua en una sartén a fuego bajo, cocinando por aproximadamente un minuto hasta que aparezcan burbujas, buscando formar casi un caramelo ligero. Retire del fuego y añada la mantequilla de maní, mezclando muy bien. Luego, incorpore los copos de avena y mezcle con una espátula, evitando el contacto directo con las manos ya que la mezcla estará caliente. La clave es trabajar rápidamente, ya que la mezcla se irá endureciendo al enfriar. Utilice una cuchara medidora o un molde para dar forma a las galletas; pueden dejarse como bolitas o aplastarse para una forma más tradicional. Para una mayor firmeza y frescura, se recomienda refrigerarlas.
3. Bomboncitos de dátil, mantequilla de maní y cacao
-Ingredientes: dátiles (si están duros, deberán suavizarse previamente), mantequilla de maní (o de almendras, si lo prefiere) y cacao o cocoa en polvo sin azúcar añadido.
-Paso a paso: Si los dátiles están duros, póngalos en agua hirviendo por unos 15 minutos para que se ablanden, y no olvide retirarles el hueso. Una vez listos, colóquelos en una procesadora o batidora junto con la mantequilla de maní y el cacao en polvo. Mezcle muy bien hasta obtener una pasta homogénea. Transfiera esta pasta a un recipiente pequeño forrado con papel vegetal en la base, distribúyala uniformemente y compacte con una espátula. Lleve a la nevera por aproximadamente una hora para que se solidifique. Finalmente, retire del molde y corte en pequeñas porciones, como si fueran bomboncitos. Si lo desea, puede espolvorear un poco más de cacao en polvo por encima para decorar.