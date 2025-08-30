Tres recetas dulces sin harinas: fruta, avena, chocolate y crema de maní

-Paso a paso: Si los dátiles están duros, póngalos en agua hirviendo por unos 15 minutos para que se ablanden, y no olvide retirarles el hueso. Una vez listos, colóquelos en una procesadora o batidora junto con la mantequilla de maní y el cacao en polvo. Mezcle muy bien hasta obtener una pasta homogénea. Transfiera esta pasta a un recipiente pequeño forrado con papel vegetal en la base, distribúyala uniformemente y compacte con una espátula. Lleve a la nevera por aproximadamente una hora para que se solidifique. Finalmente, retire del molde y corte en pequeñas porciones, como si fueran bomboncitos. Si lo desea, puede espolvorear un poco más de cacao en polvo por encima para decorar.