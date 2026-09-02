Riquelme respondió a las denuncias por la reventa de entradas en Boca: “Ni chorro, ni corrupto”

Resumen para apurados
- Antes del duelo ante Vélez, Juan Román Riquelme, presidente de Boca, negó en Buenos Aires irregularidades en la reventa de entradas y defendió el nuevo sistema de abonos.
- El dirigente explicó que el esquema permite reasignar abonos en desuso a otros socios y afirmó que la Justicia ya desestimó denuncias previas contra su gestión.
- Con su defensa institucional, Riquelme busca neutralizar las críticas a su administración y mantener la estabilidad dirigencial de cara a la definición de la Copa Argentina.
En la previa del partido ante Vélez por la Copa Argentina, Juan Román Riquelme respondió a los cuestionamientos sobre el sistema de abonos y el ingreso de los socios a La Bombonera. El presidente de Boca explicó que la nueva modalidad busca aprovechar las ubicaciones de aquellos abonados que no concurren al estadio y permitir que otros socios puedan utilizarlas.
“Es una manera para que la gente que tiene abonos y no los usa le dé la posibilidad a otro socio”, explicó Riquelme. El dirigente también rechazó las versiones que lo vinculan con una supuesta reventa de entradas y sostuvo que las acusaciones contra su gestión fueron desestimadas por las autoridades judiciales.
El presidente de Boca también hizo referencia a los cuestionamientos que recibe desde hace años y remarcó que se trata de situaciones que, según su visión, se repiten desde su etapa como futbolista. “Hace 20 años que inventan cosas sobre mí, sé que no van a parar”, manifestó.
En ese contexto, Riquelme apeló a una referencia personal para defender su honestidad y la manera en que construyó su patrimonio. Al mencionar a su madre, conocida como “La María”, afirmó que ella sabe que tiene un hijo “que no es ni chorro ni corrupto” y sostuvo que el dinero que obtuvo durante su carrera le permite vivir junto a su familia.
Su mirada sobre el presente del equipo
Más allá de la polémica institucional, Riquelme también analizó el rendimiento del plantel y volvió a mostrarse conforme con el funcionamiento del equipo. “Boca está jugando bien, sacando el partido con Lanús”, afirmó, aunque reconoció que el calendario y la presión pueden influir en el rendimiento. De cara al cruce con Vélez, el dirigente dejó clara su postura sobre las críticas y defendió las decisiones tomadas por el club en relación con los accesos al estadio.