Riquelme respondió a las denuncias por la reventa de entradas en Boca: “Ni chorro, ni corrupto”

Su mirada sobre el presente del equipo

Más allá de la polémica institucional, Riquelme también analizó el rendimiento del plantel y volvió a mostrarse conforme con el funcionamiento del equipo. “Boca está jugando bien, sacando el partido con Lanús”, afirmó, aunque reconoció que el calendario y la presión pueden influir en el rendimiento. De cara al cruce con Vélez, el dirigente dejó clara su postura sobre las críticas y defendió las decisiones tomadas por el club en relación con los accesos al estadio.