Riquelme hizo un balance del presente de Boca: mercado de pases, lesiones y el equipo ante Vélez

El respaldo a Tomás Aranda y sus palabras sobre Messi

El dirigente también tuvo un mensaje especial para Tomás Aranda, quien sufrió una fractura del peroné derecho durante un entrenamiento. “Él tiene que ser fuerte y tomarlo como tal”, expresó, convencido de que el juvenil podrá recuperarse y construir una carrera extensa. Además, Riquelme habló sobre el retiro de Lionel Messi de la Selección y destacó su trayectoria. “Hay que agradecerle; cumplió con todo lo que soñaba él y con todo lo que soñábamos nosotros”, afirmó. Sobre el capitán argentino, agregó que es “único e irrepetible” y pidió que pueda disfrutar de su carrera en Estados Unidos.