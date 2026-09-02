Riquelme hizo un balance del presente de Boca: mercado de pases, lesiones y el equipo ante Vélez

Resumen para apurados
- Juan Román Riquelme analizó en TyC Sports el presente de Boca antes del duelo ante Vélez por Copa Argentina, defendiendo el nivel del equipo y el mercado de pases.
- Tras superar una caída ante Riestra, el club afronta bajas por lesión como las de Bareiro y Aranda, aunque la dirigencia descartó sumar nuevos refuerzos.
- El respaldo dirigencial busca dar calma al plantel para encarar los octavos de final y consolidar el rendimiento en los compromisos restantes del año.
En la previa del partido ante Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina, Juan Román Riquelme analizó el presente de Boca y se mostró conforme con la evolución del equipo. El presidente del club destacó la mejoría que observó después de la derrota ante Riestra y aseguró que el plantel atraviesa un momento positivo.
“Boca está jugando bien para mí”, sostuvo Riquelme en diálogo con TyC Sports. El dirigente reconoció que los partidos se viven con mucha tensión cuando los resultados no acompañan, aunque remarcó que el equipo logró recuperarse y crecer en sus últimas presentaciones. También pidió confiar en los árbitros de cara al encuentro frente a Vélez.
El presidente también defendió el trabajo realizado durante el último mercado de pases. Valoró las incorporaciones y destacó que se cumplieron varios pedidos del entrenador, entre ellos la llegada de Álvaro Montero, un lateral derecho y un delantero con características similares a las de Villa.
Además, Riquelme se refirió a las lesiones que afectan al plantel y descartó la posibilidad de salir nuevamente al mercado para reemplazar a cada futbolista que quede afuera. Sobre Adam Bareiro, señaló que esperaban que su molestia no avanzara, aunque remarcó que Boca cuenta con un plantel suficiente para afrontar los compromisos restantes del año.
El respaldo a Tomás Aranda y sus palabras sobre Messi
El dirigente también tuvo un mensaje especial para Tomás Aranda, quien sufrió una fractura del peroné derecho durante un entrenamiento. “Él tiene que ser fuerte y tomarlo como tal”, expresó, convencido de que el juvenil podrá recuperarse y construir una carrera extensa. Además, Riquelme habló sobre el retiro de Lionel Messi de la Selección y destacó su trayectoria. “Hay que agradecerle; cumplió con todo lo que soñaba él y con todo lo que soñábamos nosotros”, afirmó. Sobre el capitán argentino, agregó que es “único e irrepetible” y pidió que pueda disfrutar de su carrera en Estados Unidos.