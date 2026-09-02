Gabriela Sabatini reveló quiénes son su verdadera “familia”: “Encuentros que llenan el corazón”

El emotivo mensaje de Gabriela Sabatini para Roger Federer

Además de las fotografías con las grandes leyendas del tenis, Sabatini dedicó una publicación especial a Federer por su ingreso al Salón de la Fama. La argentina destacó el honor de haber podido formar parte de ese momento en Newport y resaltó las palabras de Mirka Federer, así como el discurso que brindó el extenista suizo durante la ceremonia.