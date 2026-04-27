Quién es y a qué se dedica la actual pareja de Gabriela Sabatini

Quién es Luján Grisolia, la pareja de Gabriela Sabatini

Luján Grisolia tuvo una carrera exitosa en marketing, trabajando para una compañía de renombre internacional que le permitió viajar por el mundo. Según algunos familiares de Gabriela, la relación entre Gaby y Luján comenzó hace varios años. A pesar de que Gaby no comparte públicamente momentos de su vida privada, fotos compartidas por familiares mostraron la feliz relación entre ambas.