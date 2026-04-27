Quién es y a qué se dedica la actual pareja de Gabriela Sabatini

Resumen para apurados
- Se reveló que la extenista Gabriela Sabatini mantiene una relación con Luján Grisolia, licenciada en marketing, rompiendo años de hermetismo sobre su vida privada en Argentina.
- Tras retirarse en 1996, Sabatini optó por la discreción. Grisolia, experta en marketing, la acompaña desde hace años en eventos clave como la Gala de Leyendas de Roland Garros.
- La confirmación del vínculo normaliza la vida privada de la mayor leyenda del tenis nacional, alejando rumores mediáticos y reafirmando su elección por un perfil bajo y exitoso.
Gabriela Sabatini, la mejor tenista de la historia argentina, dejó el deporte hace décadas y mantiene un perfil extremadamente bajo desde entonces. Pese a esto, se reveló información sobre su vida personal, en particular sobre su pareja, Luján Grisolia.
La carrera brillante de Gabriela Sabatini
Gabriela Sabatini tuvo una carrera destacada en el tenis mundial, con su logro más notable siendo el título del US Open en 1990.
También obtuvo una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988.
En sus once años de carrera profesional, Gaby ganó 39 títulos, de los cuales 27 fueron individuales y 12 en dobles.
Mantuvo duelos memorables contra otra leyenda del tenis, la alemana Steffi Graf.
La vida personal de Gaby Sabatini
Tras retirarse del tenis en 1996 a los 26 años, Gaby Sabatini optó por mantener su vida personal fuera del ojo público. Este deseo de privacidad generó muchos rumores sobre su vida sentimental, vinculándola a figuras como el expresidente estadounidense Donald Trump y el cantante mexicano Luis Miguel.
Sin embargo, la verdadera pareja de Gaby es Luján Grisolia, una licenciada en marketing.
Quién es Luján Grisolia, la pareja de Gabriela Sabatini
Luján Grisolia tuvo una carrera exitosa en marketing, trabajando para una compañía de renombre internacional que le permitió viajar por el mundo. Según algunos familiares de Gabriela, la relación entre Gaby y Luján comenzó hace varios años. A pesar de que Gaby no comparte públicamente momentos de su vida privada, fotos compartidas por familiares mostraron la feliz relación entre ambas.
Luján acompaña a Gabriela en eventos importantes, como la Gala de Leyendas del Roland Garros en 2022.