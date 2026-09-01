Seguridad

“Necesitamos saber quién fue”: el pedido de la hermana de la joven atacada con ácido en Tres de Febrero

La chica tiene 25 años sufrió un brutal ataque en la puerta de su casa. Permanece internada en terapia intensiva y su familia pide ayuda para encontrar al responsable.

Agustina tiene 25 años y se encuentra internada en grave estado. (Foto: Instagram agusrodriguez777 - Mediodía Noticias)
Agustina tiene 25 años y se encuentra internada en grave estado. (Foto: Instagram agusrodriguez777 - Mediodía Noticias)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En Tres de Febrero, Agustina Rodríguez (25) fue atacada con ácido en su casa por un falso repartidor y permanece en terapia intensiva con riesgo de vida.
  • El agresor simuló entregar un paquete para rociarla con la sustancia, causándole quemaduras en el 32% del cuerpo y daño pulmonar antes de darse a la fuga.
  • La fiscal Diana Mayko investiga el hecho caratulado como lesiones graves, mientras la Policía busca identificar al sospechoso y esclarecer el móvil del ataque.
Resumen generado con IA

Mientras Agustina Soledad Rodríguez, la joven atacada con ácido en la puerta de su casa, continúa en terapia intensiva, la Justicia avanza con la búsqueda del responsable y su hermana hizo un desesperado pedido.

La llamaron para entregarle un paquete y le tiraron ácido en la cara

La llamaron para entregarle un paquete y le tiraron ácido en la cara

De acuerdo con el relato publicado por la familiar de la víctima, todo ocurrió cuando alguien golpeó la ventana de la vivienda. La persona llevaba un pedido a nombre de Agustina y, cuando ella se acercó y abrió, le arrojó una sustancia que, según precisó, era ácido.

El ataque le provocó lesiones en distintas partes del cuerpo. La chica tiene comprometido el 32% de su cuerpo y existe un 90% de probabilidad de que pierda la vista. Además, sus pulmones también resultaron afectados y permanece internada con riesgo de vida.

Ahora, la familia de Agustina busca desesperadamente conocer quién estuvo detrás de la agresión. Por el momento, la persona que la atacó no fue identificada.

El pedido de la familia

“Por favor, necesitamos saber quién fue, necesitamos Justicia”, escribió Jazmín Rodríguez en una publicación. “Queremos que se haga viral, que se mueva la Justicia”, agregó.

En el mismo posteo, la chica precisó que su hermana es madre de una nena de tres años que la está esperando en su casa. “Es una chica trabajadora que tenía su emprendimiento como manicurista y que se dedicaba a estar con su hija en su casa. Agus trabajaba en su casa y con su hija al lado para poder salir adelante”, explicó.

Buscan identificar al atacante

Fuentes de la investigación confirmaron a TN que, después de la agresión, el hombre escapó y hasta el momento no pudo ser localizado. Personal de la Policía Bonaerense realizó un relevamiento en la zona y busca determinar quién es y cómo llegó hasta la casa.

Uno de los principales interrogantes de la investigación es el móvil del ataque y si el agresor conocía previamente a Agustina. Asimismo, también intentan reconstruir qué hizo el agresor después y si contó con la ayuda de otra persona. “En principio estaría descartado una cuestión de violencia de género”, indicaron.

La causa quedó a cargo de la fiscal Diana Mayko, titular de la UFI N° 7 del Departamento Judicial San Martín. Por el momento, el expediente fue caratulado como “lesiones graves”.

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