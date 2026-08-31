Seguridad

La llamaron para entregarle un paquete y le tiraron ácido en la cara

Sucedió en Buenos Aires. La mujer está grave y podría perder la vista. Tiene una hija de tres años. El agresor no fue identificado. Ocurrió en Tres de Febrero.

La llamaron para entregarle un paquete y le tiraron ácido en la cara
31 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • Una joven de 25 años fue atacada con ácido este jueves en su casa de Tres de Febrero por un falso repartidor y se encuentra internada en grave estado.
  • El agresor fingió entregar una encomienda y le arrojó el químico al abrir la ventana, provocándole quemaduras en el 32% del cuerpo y riesgo de perder la vista.
  • La fiscalía investiga el móvil del ataque caratulado como lesiones graves, mientras la Policía busca identificar al sospechoso prófugo con apoyo de la familia.
Resumen generado con IA

Una joven de 25 años pelea por su vida luego de haber sido brutalmente atacada con ácido en la puerta de su casa de Pablo Podestá, partido de Tres de Febrero, Buenos Aires. Hasta el momento, el agresor continúa prófugo.

El hecho ocurrió el jueves en una vivienda ubicada sobre la calle Pérez Galdós al 9100, entre Corrientes e Ituzaingó. La víctima fue identificada como Agustina Soledad Rodríguez.

Según detalló el medio Primer Plano Online, un hombre llegó hasta la casa y golpeó la puerta. Dijo que tenía un pedido a nombre de la joven y esperó a que ella se acercara para atenderlo.

Agustina, que trabaja como manicura y es mamá de una nena de tres años, se acercó a una ventana de la vivienda y la abrió. En ese momento, el hombre le arrojó un líquido directamente en la cara.

El ácido también alcanzó el cuello y el pecho de la joven. De inmediato, la sustancia le provocó graves quemaduras y tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital local, donde continúa internada. De acuerdo con lo que precisaron los familiares, tiene 32% del cuerpo herido y podría quedar ciega.

Buscan identificar al atacante

Después de la agresión, el hombre escapó y hasta el momento no pudo ser localizado. Personal de la Policía Bonaerense realizó un relevamiento en la zona y busca determinar quién es y cómo llegó hasta la casa.

Los investigadores también intentan reconstruir qué hizo el agresor después de atacar a la joven y si contó con la ayuda de otra persona.

La causa quedó a cargo de la fiscal Diana Mayko, titular de la UFI N° 7 del Departamento Judicial San Martín. Por el momento, el expediente fue caratulado como “lesiones graves”.

Uno de los principales interrogantes de la investigación es el móvil del ataque y si el agresor conocía previamente a Agustina. En principio, los investigadores habrían descartado que se tratara de un episodio de violencia de género.

Mientras avanza la pesquisa, la familia de la joven comenzó una campaña en redes sociales para intentar conseguir información que permita identificar al responsable del ataque. “La roció con ácido dejándole el 32% de su cuerpo comprometido. ¡Agus hoy pelea para sobrevivir! Estamos en medio de un laberinto, sin saber cómo hacer o qué hacer en realidad. Pidan por ella”, expresó su cuñada.

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