La llamaron para entregarle un paquete y le tiraron ácido en la cara

Mientras avanza la pesquisa, la familia de la joven comenzó una campaña en redes sociales para intentar conseguir información que permita identificar al responsable del ataque. “La roció con ácido dejándole el 32% de su cuerpo comprometido. ¡Agus hoy pelea para sobrevivir! Estamos en medio de un laberinto, sin saber cómo hacer o qué hacer en realidad. Pidan por ella”, expresó su cuñada.