Popstar con acento tucumano: de Yerba Buena al sueño de integrar el nuevo grupo

Resumen para apurados
- Helena Gutiérrez Katz, de 18 años y oriunda de Yerba Buena, superó el primer casting del reality "Popstars" con el objetivo de integrar una nueva banda de pop argentina.
- Canta desde los tres años y se inscribió por impulso; tras enviar un video a capela, viajó a audicionar presencialmente en julio con el efusivo acompañamiento de su madre.
- La joven tucumana avanzó a la siguiente fase del certamen, una oportunidad clave que busca aprovechar como plataforma de aprendizaje para afianzar su carrera artística.
A los 18 años, Helena Gutiérrez Katz dio un paso hacia un sueño que la acompaña desde chica. La joven de Yerba Buena se presentó al casting de “Popstars”, el reality que busca a jóvenes con talento para el canto y el baile con el objetivo de formar una nueva banda pop argentina. Superó la primera prueba y consiguió un lugar en la próxima etapa de la competencia.
La música forma parte de su vida desde mucho antes de las cámaras. La tucumana canta desde alrededor de los tres años y a los nueve comenzó a tomar clases. Sin embargo, su llegada al programa tuvo bastante de impulso. Una tía le envió la convocatoria, ella la vio y luego se olvidó. Tiempo después volvió a encontrar la publicación y decidió probar suerte, sin conocer demasiado sobre el formato ni saber hasta dónde podía llevarla esa inscripción.
Y si Helena atravesó el casting con calma, su mamá, Paola, hizo exactamente lo contrario. En la televisión se la vio alegre, efusiva y totalmente entregada a acompañar a su hija. Hasta llegó con un sombrero y una vestimenta que había preparado por su cuenta, sin anticiparle nada. La joven recuerda la escena con una sonrisa y reconoce que ese contraste define bastante bien a las dos. “Somos dos extremos. Yo soy súper tranquila. No suelo ponerme muy nerviosa o, si me pongo nerviosa, no soy tan expresiva. Creo que solamente cuando canto expreso mucho. Mi mamá es todo lo contrario. Y no es porque quiera llamar la atención o aparecer en cámara. Ella es así”, contó.
“Hizo todo sin avisarme. Apareció con todo preparado”, recordó la tucumana sobre el look que Paola eligió para acompañarla. Su mamá había comprado incluso el sombrero que después se vio durante el programa. Para ella, lejos de resultar extraño, aquello era apenas otra muestra de la personalidad de quien se convirtió en su principal acompañante durante esta experiencia.
La reacción de Paola tampoco la sorprendió cuando llegó la convocatoria para el casting presencial. “Mi mamá siempre me apoyó en todo lo que hice. Cuando le conté que me había anotado y después que me habían llamado para el casting presencial, enseguida me dijo: ‘Sí, de una’. Estaba súper emocionada. Yo, en cambio, tenía bastante miedo y muchas dudas. Pensaba si iba a quedar o no y, además, era una experiencia completamente nueva para mí”, relató.
Una decisión casi espontánea
“No tenía idea de nada. Absolutamente nada”, reconoció Helena cuando recordó cuánto sabía de “Popstars” antes de inscribirse. No había seguido el programa ni había investigado demasiado sobre lo que podía encontrar en el casting.
Su tía, que también canta, fue quien primero le acercó la oportunidad. “Me pasó la publicidad del programa. En ese momento la vi y después me olvidé. Más adelante me apareció nuevamente una publicación y dije: ‘Bueno, me anoto’. No sabía de qué se trataba ni había investigado mucho. Simplemente decidí hacerlo”, explicó.
El proceso avanzó con rapidez. Primero tuvo que enviar un video de aproximadamente un minuto en el que cantaba a capela. Luego recibió la noticia de que debía presentarse en forma presencial. Entre la inscripción y esa segunda instancia pasaron apenas dos o tres semanas. El casting se realizó en julio y allí tuvo que interpretar nuevamente la canción que había elegido para el video inicial.
La única en el camino del arte
“Nadie es más fan que mi mamá. Nadie”, aseguró Helena cuando habló de su familia. La frase resume el lugar que ocupa Paola en este camino, aunque el resto de la casa también conoce desde hace años cuál es el proyecto de la joven.
La tucumana tiene una hermana de 14 años y un hermano de 21. Según contó, ninguno se sorprendió cuando ella apareció en el programa porque conocen su vínculo con la música y saben que desde pequeña se prepara para dedicarse a ella. “Ellos saben que siempre encaminé mi vida hacia la música. Soy la única de la familia que realmente quiere seguir este camino”, contó.
Un objetivo más allá de la televisión
“Mi verdadera meta es poder dedicarme a lo que me gusta, que es cantar, y hacer mis propias canciones”, afirmó Helena. Aunque avanzar en “Popstars” representa una oportunidad importante, asegura que no se inscribió con una meta concreta vinculada al resultado final del programa.
Para la joven, el reality representa sobre todo una experiencia y una posibilidad de aprendizaje. “Más allá de ‘Popstars’, no estoy haciendo esto con un objetivo exacto relacionado con el programa. Me anoté por la experiencia y por todo lo que podía aprender. Más allá de cómo me vaya, lo que quiero es hacer lo que amo, que es la música”, expresó.
La joven toca la guitarra y estudia Psicología. Hasta ahora pudo compatibilizar la facultad con el programa porque el viaje coincidió con sus vacaciones.
“Quería conservar esa emoción de que alguien prendiera la televisión y de repente dijera: ‘¡Es Helena!’”, contó. Por esa razón, antes de la emisión decidió no avisarles a demasiadas personas que había participado del casting.
Amigos y conocidos comenzaron a escribirle después de verla en pantalla. Para una joven de 18 años acostumbrada a un mundo en el que casi todo se anticipa a través de las redes sociales, aquella sorpresa tuvo un valor especial. “Mucha gente me vio, me mandó mensajes y me felicitó. Fue muy lindo recibir esas reacciones”, relató.
Ahora la tucumana se prepara para una nueva instancia de “Popstars”. En primera fila, como desde el comienzo está Paola, su mamá y, según Helena, su fan número uno.