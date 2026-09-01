Popstar con acento tucumano: de Yerba Buena al sueño de integrar el nuevo grupo

Y si Helena atravesó el casting con calma, su mamá, Paola, hizo exactamente lo contrario. En la televisión se la vio alegre, efusiva y totalmente entregada a acompañar a su hija. Hasta llegó con un sombrero y una vestimenta que había preparado por su cuenta, sin anticiparle nada. La joven recuerda la escena con una sonrisa y reconoce que ese contraste define bastante bien a las dos. “Somos dos extremos. Yo soy súper tranquila. No suelo ponerme muy nerviosa o, si me pongo nerviosa, no soy tan expresiva. Creo que solamente cuando canto expreso mucho. Mi mamá es todo lo contrario. Y no es porque quiera llamar la atención o aparecer en cámara. Ella es así”, contó.