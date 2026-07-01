De Tucumán a Francia: Fabián Soberón publica Les poules d'Eichmann, novela inédita en español
Hay libros que cambian de idioma antes de encontrar a sus lectores. Fabián Soberón conversa sobre ese viaje inesperado, la transformación que produce la traducción y la persistencia de la ficción frente a la Historia.
Resumen para apurados
- El escritor argentino Fabián Soberón publicó recientemente en Francia su novela 'Les poules d'Eichmann', inédita en español, que narra la vida del nazi en Tucumán.
- Escrita hace más de una década, la obra llega al papel traducida al francés por la editorial L'Harmattan, tras quedar olvidada en la web y sin edición física en Argentina.
- El lanzamiento proyecta la literatura del norte argentino a escala internacional y abre la posibilidad de que la obra sea finalmente editada y conocida en su idioma original.
Hay libros que parecen escribir su propia biografía. Nacen en un idioma, permanecen años en silencio y, cuando finalmente encuentran lectores, lo hacen lejos del lugar donde fueron imaginados. Les poules d'Eichmann siguió ese recorrido improbable. Escrita en español por Fabián Soberón hace más de una década, su primera edición en papel aparece en Francia, como si el viaje hubiese sido una condición necesaria para que el libro terminara de existir.
La paradoja es apenas el comienzo. En sus páginas, Adolf Eichmann reaparece con el nombre de Ricardo Klement y atraviesa el sur de Tucumán sin el peso solemne de los libros de historia. Cuida gallinas, trabaja en un observatorio astronómico, conversa con los vecinos. La monstruosidad aprende a mezclarse con la rutina.
En esta entrevista hablamos sobre ese libro que encontró primero una voz francesa, sobre la extraña felicidad de verse traducido y sobre la certeza de que toda traducción es también una reescritura. Hablamos de Borges, de Pierre Menard, de lectores que completan un libro distinto del que imaginó su autor y de una idea que atraviesa toda la obra de Fabián Soberón: la literatura no reconoce fronteras políticas. Su único territorio es la lengua. Y aun esa lengua, cuando cambia de boca, ya empieza a ser otra.
¿Qué significa para vos que Les poules d'Eichmann vea la luz primero en Francia y no en Argentina? ¿Cómo vivís esa paradoja?
Les poules de´Eichmann es un libro escrito originalmente en español pero que se publica primero en francés. Esto sucede a veces con los libros: recorren caminos insospechados. Para mí significa una gran alegría. Leer y escuchar un libro en otra lengua me provoca una sensación de felicidad, ilusión y extrañeza. Hablo de extrañeza: el lector francés va a leer un libro que escribí hace más de diez años y que llega en una lengua que es la suya, pero que no es la mía. Felicidad: cuando uno escribe un cuento, un poema o una novela –y vos lo sabes porque sos escritor– nunca sabe qué lector tendrá. Imaginar un lector imposible, improbable, me produce alegría, que es el origen de la felicidad. Ilusión: siento que puedo ser otro autor, un autor que escribe momentáneamente –con el auxilio del traductor– en una lengua nueva. En este sentido, siento que puedo aprender de la versión en francés. Tengo la ilusión de que la lengua francesa pueda mejorar mi texto en español.
-¿Cómo se produjo el contacto con la editorial francesa L'Harmattan y qué fue lo que despertó su interés por este libro?
El libro se publica gracias a la voluntad, generosidad y decisión de Luis Dapelo, editor de la colección “Hispanoamericana. Essais et littérature”. Luis se interesó por Les poules y decidió incluirlo en la colección de la reconocida editorial francesa L'Harmattan. Luis me ha hecho elogios que no puedo reproducir aquí. Para mí es un sorpresa compartir catálogo con Beatriz Sarlo y César Vallejo, entre otros autores incluidos en la colección.
-El libro permanece inédito en español. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Fue una decisión editorial, una búsqueda personal o simplemente una cuestión de circunstancias?
Es el resultado de una serie de circunstancias. Hace muchos años el editor de una revista en Buenos Aires publicó una versión digital de la nouvelle “Las gallinas”. Luego esa web dejó de funcionar y el libro quedó en el olvido. Y me quedé con eso. Yo no suelo buscar editoriales para mis libros inéditos. Y no he buscado una editorial para la edición en español.
-¿Qué encontrarán los lectores franceses en Les poules d'Eichmann et d'autres récits? ¿Cómo describirías el universo de estos relatos?
La nouvelle narra la historia de un ingeniero que dirige un observatorio astronómico en La Cocha, al sur de Tucumán. El ingeniero se llama Ricardo Klement y es el jefe de Antonio Soldati. Soldati cuenta la vida del alemán: la relación con la familia que lo protege, las reuniones amistosas, el trabajo, los paseos y la afición por las gallinas. Klement, según el testimonio de Soldati, es un hombre bueno y generoso, alguien que si fuera intendente de La Cocha ayudaría a mejorar la ciudad. Soldati comparte la cosmovisión del alemán, incluso está agradecido del hombre que inventó el gas que mató a millones de judíos. La segunda parte del volumen incluye breves relatos conjeturales basados en las vidas de Basho, Cioran, Pavese, William Turner, Cicerón, entre otros.
-El título es muy potente y remite de inmediato a una figura histórica como Adolf Eichmann. ¿Qué representa esa referencia dentro del libro, sin revelar demasiado de la trama?
Lo primero que escribí sobre Eichmann forma parte de la novela La conferencia de Einstein (publicada en 2007). La nouvelle que se publica en Francia toma un tramo particular de la vida de Eichmann en Argentina: su estancia en La Cocha, al sur de Tucumán. Allí traba relación con una familia que lo protege y lo avala. Klement (nombre falso de Eichmann) circula en moto, trabaja en el observatorio, se interesa por una joven, cuida gallinas. Lleva la vida anodina de un alemán visto casi como un santo por los pobladores y los amigos. Incluso Soldati lo admira y se asombra cuando se entera de su desaparición.
-Francia tiene una larga tradición de interés por la literatura latinoamericana. ¿Creés que los lectores franceses pueden establecer un diálogo distinto con tu obra que los lectores argentinos?
Un libro no existe en el vacío. Es un objeto que cambia con las lecturas. Sin duda será leído de una manera insospechada por los lectores de Francia, Canadá y los países francófonos de África (según me explicó el editor, la distribución incluye estos países de lengua francesa). Hay escritores que son imaginativos; otros, en cambio, lo son menos. Yo formo parte del segundo grupo. No puedo imaginar qué libro inventarán los lectores africanos.
-Como escritor tucumano, ¿sentís que esta publicación también es una forma de proyectar la literatura del NOA hacia nuevos lectores y otros idiomas?
Sospecho que hay un problema en pensar a los libros en las redes de la geografía. Yo pienso en los cuentos, los poemas, los ensayos como parte del mapa de la lengua. Creo que mi país es el español. En este sentido, un lector francés leerá otro libro, el que encuentre según las claves de su tiempo y de su lengua. Pierre Menard es el autor de Don Quijote. Yo también tendré mi Pierre Menard.
-¿Participaste del proceso de traducción? ¿Cómo fue ver tus textos trasladados a otra lengua y qué desafíos implicó ese trabajo?
No participé de la traducción. Esa tarea fue llevada a cabo por Solana Colombres y Pablo Gruer. Para mí es fascinante ver cómo se transforma mi texto en otro y se convierte en “el otro, el mismo”.
-¿Esta edición francesa puede abrir la puerta para que el libro finalmente se publique en español? ¿Hay conversaciones en ese sentido?
No lo sé. No hablé con nadie aún, pero quién sabe.
-Mirando tu recorrido como escritor, ¿qué lugar ocupa esta publicación en Francia dentro de tu carrera y qué proyectos literarios tenés para los próximos meses?
Me han publicado cuentos traducidos al inglés, francés, japonés, rumano, italiano y portugés. Pero este es el primer libro traducido de forma completa al francés. Es importante la publicación de Les poules d’Eichmann. Por otro lado, estoy terminando el tercer libro de la trilogía sobre Edgardo H. Berg y corrigiendo el tercer tomo de la trilogía sobre Naranjo esquina. Estamos trabajando con la querida profesora y traductora Marcy Schwartz en la grabación del audiolibro bilingüe (inglés-español) de Mamá - Mother. Estoy revisando el guión para una nueva película de ficción. Veremos qué nos depara el próximo año.