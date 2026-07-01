De Tucumán a Francia: Fabián Soberón publica Les poules d'Eichmann, novela inédita en español

Les poules de´Eichmann es un libro escrito originalmente en español pero que se publica primero en francés. Esto sucede a veces con los libros: recorren caminos insospechados. Para mí significa una gran alegría. Leer y escuchar un libro en otra lengua me provoca una sensación de felicidad, ilusión y extrañeza. Hablo de extrañeza: el lector francés va a leer un libro que escribí hace más de diez años y que llega en una lengua que es la suya, pero que no es la mía. Felicidad: cuando uno escribe un cuento, un poema o una novela –y vos lo sabes porque sos escritor– nunca sabe qué lector tendrá. Imaginar un lector imposible, improbable, me produce alegría, que es el origen de la felicidad. Ilusión: siento que puedo ser otro autor, un autor que escribe momentáneamente –con el auxilio del traductor– en una lengua nueva. En este sentido, siento que puedo aprender de la versión en francés. Tengo la ilusión de que la lengua francesa pueda mejorar mi texto en español.