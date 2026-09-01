Máximo Kirchner volvió a instalar a Cristina en 2027 y La Cámpora apuntó contra Kicillof

También cuestionaron lo que denominaron "antipolítica". Según el documento, no se trata únicamente del rechazo espontáneo de una parte de la sociedad hacia sus representantes, sino que también habría sido construida y alimentada como sentido común por sectores del poder económico concentrado y amplificada a través de medios de comunicación, redes sociales, plataformas digitales y nuevos dispositivos de producción y circulación de contenidos.