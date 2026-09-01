Máximo Kirchner volvió a instalar a Cristina en 2027 y La Cámpora apuntó contra Kicillof

Resumen para apurados
- A 4 años del atentado contra Cristina Kirchner, Máximo Kirchner encabezó un acto en San José 1111 donde impulsó su candidatura para 2027 y cuestionó a Axel Kicillof.
- La Cámpora apuntó contra el gobernador bonaerense, quien no firmó la solicitada de respaldo impulsada por el PJ y referentes como Sergio Massa por no haber sido convocado.
- El episodio profundiza la interna en el peronismo y adelanta la pugna por el liderazgo opositor para 2027, mientras el kirchnerismo aguarda un aval de la ONU sobre CFK.
A cuatro años del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, el kirchnerismo aprovechó el aniversario para enviar señales políticas hacia dentro y fuera del peronismo. El acto se realizó este martes en las inmediaciones de San José 1111, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria, y tuvo como principal orador a Máximo Kirchner.
El diputado nacional y jefe de La Cámpora pareció alentar una eventual candidatura de su madre para 2027, pese a que actualmente se encuentra inhabilitada por la Justicia. Al mismo tiempo, la militancia que lo acompañó dedicó cánticos al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien fue el gran ausente de la convocatoria.
Máximo Kirchner habló desde un escenario montado a pocos metros del balcón del departamento en el que suele aparecer Cristina. Durante su discurso afirmó que la presidenta del Partido Justicialista "se prepara" y destacó que viajó a la ONU para reclamar por sus derechos políticos.
Según fuentes citadas por La Nación, el kirchnerismo aguarda un pronunciamiento favorable de ese organismo para octubre próximo.
Los cánticos dirigidos a Kicillof
La presencia de Máximo estuvo acompañada por militantes de La Cámpora, que durante el acto hicieron explícita su posición frente a Kicillof.
"Aunque algunos quieran imitarnos, este amor con nada se compara", cantaron. Luego completaron el mensaje con una estrofa que tuvo como destinatario al gobernador bonaerense: "No me importa lo que digan, si querés otra canción vení, te presto la mía".
Máximo acompañó los cánticos y luego comenzó su discurso. Allí agradeció a quienes habían firmado el documento elaborado para recordar el atentado y lanzó una frase enigmática: "Si ustedes supieran las miserias que hay en la política".
En otro tramo, comparó la situación judicial de su madre con la del ex presidente Fernando de la Rúa, quien renunció durante el estallido social de 2001.
"A él el Poder Judicial no le hizo ni cosquillas, mientras que a Cristina la tienen secuestrada ahí arriba", afirmó, mientras señalaba el departamento donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad.
El documento que no firmó Kicillof
Durante la jornada, el peronismo y fuerzas aliadas difundieron un documento titulado "La democracia no admite la eliminación del adversario", en el que analizaron las condiciones políticas, culturales y comunicacionales que, según los firmantes, rodearon el intento de asesinato contra Cristina ocurrido el 1° de septiembre de 2022.
El texto remarcó el peso que, a criterio de esos espacios, tuvieron los "discursos de odio" y el "lawfare" en el contexto previo al atentado. También expresó solidaridad con la expresidenta y cerró con un llamado a reivindicar el ejercicio de la política.
Entre los principales firmantes aparecen el senador y vicepresidente del Partido Justicialista, José Mayans; el líder del Frente Renovador, Sergio Massa; los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto y Juan Grabois.
Kicillof no rubricó el documento. Tampoco lo hicieron los demás gobernadores peronistas, aunque sí aparecieron las firmas de algunos dirigentes cercanos al mandatario bonaerense, entre ellos Mario Secco, intendente de Ensenada y titular del Frente Grande.
Según fuentes partidarias, el criterio utilizado para definir quiénes podían firmar era que se tratara de dirigentes que presidieran o lideraran partidos políticos a nivel nacional. Kicillof no cumple con ese requisito porque conduce el PJ bonaerense y su espacio interno, el Movimiento Derecho al Futuro (MdF), no es un partido político sino una agrupación interna del peronismo.
Sin embargo, dentro del kirchnerismo quedó expuesto que tampoco hubo intención de sumar la firma del gobernador. Cerca de Massa, en cambio, justificaron la adhesión del líder del Frente Renovador con una frase contundente: "La intentaron matar y nadie dice nada. Parece joda y eso no da".
Qué plantea el documento
El comunicado sostiene que el atentado no puede analizarse como un episodio aislado ni desvincularse del clima político que lo precedió.
Los firmantes mencionaron la instalación de discursos de odio, campañas de estigmatización, noticias falsas, operaciones de desinformación y distintas formas de violencia política dirigidas contra quienes participan de la vida pública y, particularmente, contra Cristina Fernández de Kirchner.
También cuestionaron lo que denominaron "antipolítica". Según el documento, no se trata únicamente del rechazo espontáneo de una parte de la sociedad hacia sus representantes, sino que también habría sido construida y alimentada como sentido común por sectores del poder económico concentrado y amplificada a través de medios de comunicación, redes sociales, plataformas digitales y nuevos dispositivos de producción y circulación de contenidos.
El texto volvió a plantear la existencia de una persecución judicial contra dirigentes políticos. En ese sentido, los firmantes definieron al "lawfare" como la utilización de mecanismos judiciales, políticos y comunicacionales para perseguir, disciplinar o excluir dirigentes de la competencia democrática.
También advirtieron sobre la combinación de persecución judicial, operaciones mediáticas, noticias falsas y hostigamiento en redes, al considerar que puede generar un escenario en el que hechos que deberían resultar inadmisibles comiencen a naturalizarse.
"Existe una frontera que ninguna democracia puede permitirse cruzar: cuando la eliminación simbólica del adversario abre paso a la posibilidad de su eliminación física", señala el documento, que recuerda que el 1° de septiembre de 2022 un hombre apuntó un arma contra la cabeza de la entonces vicepresidenta y gatilló.
Para los espacios que suscribieron el comunicado, el aniversario no interpela solamente al peronismo ni a quienes acompañan políticamente a Cristina Kirchner, sino al conjunto del sistema democrático argentino.
En esa línea, sostuvieron que todos los partidos, independientemente de su identidad ideológica, deberían acordar que en democracia los adversarios se enfrentan con ideas, argumentos, organización política y votos, y no mediante acciones que conviertan la actividad política en un riesgo para la libertad, la integridad o la vida.
La respuesta de Kicillof
Desde la Casa de Gobierno bonaerense marcaron distancia del documento. "No fuimos convocados. Nos enteramos de la existencia del documento una vez publicado", señalaron.
El gobernador se limitó a publicar un mensaje en sus redes sociales. "Es realmente grave que a cuatro años del intento de asesinato de @CFKArgentina la investigación no haya arrojado ningún resultado sobre los autores intelectuales", escribió.
"Hoy Cristina continúa injustamente detenida y el intento de asesinato que sufrió sigue impune. Son dos caras de la misma moneda: el plan para disciplinar al campo popular y amedrentar a todos los que quieren representar a nuestro pueblo", agregó.
"Seguimos exigiendo justicia", concluyó Kicillof, en una posición diferenciada de la solicitada que firmaron otros sectores de Unión por la Patria.
Entre las adhesiones al documento también figuraron las de Martín Sabbatella, de Nuevo Encuentro; Guillermo Moreno, de Principios y Valores; Emilio Pérsico, de La Patria de los Comunes y secretario general del Movimiento Evita; y dirigentes radicales como Federico Storani, cercano a Kicillof, y Ricardo Alfonsín.
Qué pasó con los acusados por el atentado
El atentado contra Cristina Kirchner ocurrió el 1° de septiembre de 2022, a pocos metros de la entrada del departamento del barrio porteño de Recoleta donde vivía por entonces, mientras era vicepresidenta de Alberto Fernández.
En octubre de 2025, Fernando Sabag Montiel fue condenado a 10 años de prisión por tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Brenda Uliarte, su pareja, recibió una pena de ocho años al ser considerada partícipe necesaria del mismo delito.
Nicolás Carrizo, en tanto, fue absuelto.
El aniversario encontró nuevamente al kirchnerismo movilizado frente a San José 1111. El año pasado, cuando se cumplieron tres años del atentado, la militancia había realizado una caravana desde la sede del PJ hasta el departamento de la expresidenta, quien en aquella oportunidad salió al balcón para saludar a sus seguidores.
Cuatro años después del intento de asesinato, el acto volvió a tener a Cristina como eje, pero también expuso las diferencias que atraviesan al peronismo y, especialmente, la relación entre el kirchnerismo y Axel Kicillof de cara a la disputa política que se proyecta hacia 2027.