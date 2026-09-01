Política

Kicillof, a cuatro años del intento de asesinato a Cristina Kirchner: “Está injustamente detenida mientras el caso sigue impune”

El gobernador bonaerense cuestionó la falta de avances para determinar quiénes fueron los autores intelectuales y reclamó que la Justicia avance en la investigación.

A CUATRO AÑOS DEL INTENTO DE MAGNICIDIO A CRISTINA KIRCHNER. “El caso sigue impune”, afirmó Kicillof.
A CUATRO AÑOS DEL INTENTO DE MAGNICIDIO A CRISTINA KIRCHNER. “El caso sigue impune”, afirmó Kicillof.
Hace 9 Min

Resumen para apurados

  • A cuatro años del intento de magnicidio a Cristina Kirchner, Axel Kicillof denunció que el caso sigue impune y criticó la situación judicial de la expresidenta.
  • El atentado ocurrió el 1° de septiembre de 2022 en Recoleta, cuando Fernando Sabag Montiel gatilló un arma cerca de la exmandataria sin que saliera el disparo.
  • El reclamo de Kicillof mantiene la presión política sobre el Poder Judicial para esclarecer a los autores intelectuales y reaviva el debate en torno a la causa.
Resumen generado con IA

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recordó este lunes el intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1° de septiembre de 2022, y cuestionó que, cuatro años después, la investigación no haya determinado quiénes fueron los autores intelectuales del ataque.

“Es realmente grave que a cuatro años del intento de asesinato a Cristina Kirchner la investigación no haya arrojado ningún resultado sobre los autores intelectuales”, publicó Kicillof en sus redes sociales.

El mandatario bonaerense también se refirió a la situación judicial que atraviesa la expresidenta y sostuvo: “Hoy Cristina continúa injustamente detenida y el intento de asesinato que sufrió sigue imune”.

El mensaje de Kicillof por el atentado a Cristina Kirchner

En su publicación, Kicillof vinculó la situación judicial de Cristina Kirchner con la falta de avances para esclarecer quiénes estuvieron detrás del ataque.

“Son dos caras de una misma moneda: un plan para disciplinar al campo popular y amedrentar a todos los que quieran representar a nuestro pueblo”, afirmó el gobernador.

El intento de asesinato ocurrió el 1° de septiembre de 2022, cuando Fernando Sabag Montiel apuntó con un arma contra Cristina Kirchner a pocos metros de distancia, mientras la entonces vicepresidenta saludaba a militantes frente a su domicilio, en el barrio porteño de Recoleta. El arma fue gatillada, pero el disparo no se produjo.

A cuatro años del episodio, Kicillof volvió a reclamar avances en la investigación y cerró su mensaje con una consigna: “Seguimos exigiendo que se haga justicia”.

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