Kicillof, a cuatro años del intento de asesinato a Cristina Kirchner: “Está injustamente detenida mientras el caso sigue impune”

El intento de asesinato ocurrió el 1° de septiembre de 2022, cuando Fernando Sabag Montiel apuntó con un arma contra Cristina Kirchner a pocos metros de distancia, mientras la entonces vicepresidenta saludaba a militantes frente a su domicilio, en el barrio porteño de Recoleta. El arma fue gatillada, pero el disparo no se produjo.