Procesaron a dos ex funcionarias de la Anmat por el caso del fentanilo contaminado

Resumen para apurados
- La Justicia federal de La Plata procesó a dos exfuncionarias de la Anmat por la causa del fentanilo contaminado, vinculado a la muerte de al menos 90 personas en el país.
- El juez Kreplak señaló que hubo omisiones graves de control, pactos irregulares y demoras en advertencias hacia los laboratorios HLB Pharma y Ramallo encargados del fármaco.
- Con embargos millonarios y sin prisión preventiva, la causa avanza para esclarecer responsabilidades penales y administrativas en una de las mayores crisis sanitarias locales.
La Justicia federal dio un nuevo paso en la investigación por el caso del fentanilo contaminado que, según el expediente, está asociado con la muerte de al menos 90 personas. El Juzgado Federal de La Plata procesó a dos exfuncionarias de la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (Anmat) que tenían bajo su órbita el control de los laboratorios involucrados en la comercialización del producto.
Se trata de Nélida Agustina Bisio, ex administradora nacional de la Anmat, y de Gabriela Mantecón Fumadó, ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname). Para el juez federal Ernesto Kreplak, ambas fueron "partícipes necesarias penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales".
La decisión judicial vincula esa maniobra con la muerte de por lo menos 90 personas, lesiones gravísimas en al menos otras dos, lesiones graves en 41 casos y lesiones leves en una persona, según surge del fallo de casi 300 páginas firmado por el magistrado que publicó La Nación.
Además de los procesamientos, el juez ordenó un embargo de $500.000 millones sobre cada una de las exfuncionarias y dispuso la inhibición general de bienes. También mantuvo la prohibición de salida del país, una medida que ya había sido adoptada cuando ambas recuperaron la libertad tras sus detenciones y declaraciones indagatorias realizadas el mes pasado.
No obstante, Kreplak aceptó los pedidos de excarcelación presentados por las defensas, por lo que el procesamiento fue dictado sin prisión preventiva.
Las presuntas irregularidades señaladas por el juez
En su resolución, Kreplak sostuvo que existió un apartamiento de criterios técnicos y de los procedimientos administrativos establecidos para el control sanitario.
"El apartamiento de los criterios técnicos y pautas procedimentales administrativas contaron con el consentimiento y participación de Bisio en su calidad de administradora nacional de la Anmat", afirmó el magistrado.
El juez identificó dos hechos centrales. El primero fue un "acuerdo infrareglamentario consumado" durante una reunión realizada el 14 de enero del año pasado entre representantes de HLB Pharma, Laboratorios Ramallo y autoridades de la Anmat.
Según la investigación, ese encuentro se desarrolló en la sede central del organismo, pese a que las empresas estaban siendo controladas por irregularidades en la producción de medicamentos. Además, no quedó ningún registro oficial de la reunión y, en un primer momento, ambas exfuncionarias omitieron mencionarla.
El segundo punto señalado por Kreplak fue la falta de emisión de una carta de advertencia a HLB Pharma.
"Era este último acto el que contenía una prohibición expresa de no comercialización [de fármacos]", sostuvo el magistrado, quien agregó que existió "un insuficiente ejercicio del poder de policía sanitario" que correspondía ejercer a la titular de la Anmat.
El rol atribuido a la exdirectora del Iname
Respecto de Gabriela Mantecón Fumadó, el juez recordó que la propia exdirectora del Iname declaró haber recibido, a través de Bisio, una directiva del ministro de Salud, Mario Lugones, para avanzar "con cautela" frente a las deficiencias detectadas en la planta de producción de Ramallo durante una inspección realizada a fines de 2024.
Esa inspección se llevó a cabo poco antes de que comenzara la elaboración de fentanilo en diciembre de ese año. Tanto Bisio como Mantecón Fumadó sostuvieron en sus declaraciones que la línea de producción de ese medicamento destinado al circuito hospitalario había quedado fuera de aquella revisión.
Para el magistrado, la conducta de la exfuncionaria no se correspondió con el criterio de rigurosidad que, según dijo, debía haberse aplicado.
"Su interpretación al respecto implicaba avanzar contra los laboratorios pero de manera rigurosa, para evitar pasos en falso. Sin embargo, la conducta de la imputada se aleja considerablemente de lo que se puede entender como riguroso", señaló Kreplak.
Entre las omisiones atribuidas a Mantecón Fumadó, el juez mencionó un completo desentendimiento de los plazos previstos por las normas para adoptar medidas extremas, como la emisión de una carta de advertencia para Laboratorios Ramallo.
También cuestionó la incorporación de procedimientos no reglados, entre ellos reuniones formales e informales con los propietarios de las empresas investigadas.
"Inclusive, selló un pacto con aquéllos para eludir la emisión de la carta", sostuvo el magistrado.
Además, Kreplak afirmó que la entonces directora del Iname "cajoneó" durante más de cuatro meses el proyecto de carta de advertencia dirigido a HLB Pharma, sin darle ningún trámite administrativo durante ese período.
Durante su declaración indagatoria del mes pasado, Mantecón Fumadó había atribuido esa demora a que la Anmat ya había emitido en mayo del año pasado alertas con prohibiciones de producción, comercialización y uso de los productos elaborados por la firma.
La investigación continúa y busca determinar las responsabilidades penales y administrativas vinculadas a uno de los casos sanitarios más graves de los últimos años en el país.