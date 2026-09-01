Procesaron a dos ex funcionarias de la Anmat por el caso del fentanilo contaminado

La Justicia federal dio un nuevo paso en la investigación por el caso del fentanilo contaminado que, según el expediente, está asociado con la muerte de al menos 90 personas. El Juzgado Federal de La Plata procesó a dos exfuncionarias de la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (Anmat) que tenían bajo su órbita el control de los laboratorios involucrados en la comercialización del producto.