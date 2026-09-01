Un nene de 6 años durmió en la escuela y hace 24 horas que no lo dejan salir por una disputa judicial entre sus padres

Mientras tanto, el nene continúa dentro de la escuela y la madre permanece afuera a la espera de poder verlo. “Yo vine ocho dias consecutivos a verlo al colegio, su progenitor desde que se terminó el cuidado unilateral no lo trajo al colegio proque se dio cuenta que no tenía forma legal de impedirlo. El padre no lo vino a buscar, pasó la noche acá. Vino la policía a las 00 a leernos un escrito del defensor del niño que decía que le dieran comida y lo hidrataran y debían constatar cómo se constataba”, detalló.