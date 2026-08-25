Tragedia en Vaca Muerta: un operario murió y otro resultó gravemente herido tras una falla en una línea de gas

El hecho ocurrió durante la tarde en el Bloque Rincón del Mangrullo, operado por YPF. Según información a la que accedió Infobae, no se trató de una explosión, como había trascendido en los primeros minutos, sino de una falla en una línea de gas que habría provocado la descompresión de un caño y desencadenado el accidente que afectó a los dos trabajadores.