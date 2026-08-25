Tragedia en Vaca Muerta: un operario murió y otro resultó gravemente herido tras una falla en una línea de gas

Resumen para apurados
- Un operario murió y otro resultó gravemente herido este martes en Vaca Muerta, Neuquén, tras una falla y descompresión en una línea de gas de un yacimiento operado por YPF.
- El incidente ocurrió en el bloque Rincón del Mangrullo en una planta separadora de gas. La petrolera controló la situación y trasladó al herido en un vuelo sanitario.
- El hecho reabre el debate sobre la seguridad laboral en Vaca Muerta, mientras las autoridades y la empresa investigan las causas del fatal accidente.
Un operario murió y otro resultó gravemente herido este martes tras un accidente registrado en una planta de YPF ubicada en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. El trabajador que sobrevivió fue asistido inicialmente en el lugar y luego trasladado por vía aérea para recibir atención médica.
El hecho ocurrió durante la tarde en el Bloque Rincón del Mangrullo, operado por YPF. Según información a la que accedió Infobae, no se trató de una explosión, como había trascendido en los primeros minutos, sino de una falla en una línea de gas que habría provocado la descompresión de un caño y desencadenado el accidente que afectó a los dos trabajadores.
A través de un comunicado oficial, YPF confirmó el incidente y precisó que ocurrió en el Bloque Rincón del Mangrullo, un área administrada bajo un esquema de joint venture 50/50 entre YPF, que tiene el rol de operador, y Pampa Energía.
Ante la emergencia, la empresa desplegó de inmediato sus equipos y activó los protocolos correspondientes. La petrolera informó que el incidente "ya se encuentra controlado" y señaló que dará a conocer nuevas precisiones a medida que disponga de información.
Qué ocurrió en la planta de gas
Durante los primeros minutos posteriores al accidente, la información preliminar indicaba que se había producido una explosión dentro del yacimiento. Sin embargo, con el avance de la investigación se estableció que el episodio estuvo relacionado con una fuerte descompresión en una planta separadora de gas.
En el lugar trabajaron equipos de emergencia de la compañía, personal médico y efectivos de la Policía de la provincia de Neuquén.
El operario herido recibió asistencia en el lugar y, debido a la gravedad de su estado, fue trasladado por vía aérea a un centro hospitalario.
El Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa también se pronunció tras el accidente. El gremio aclaró que los dos trabajadores afectados no se encuentran comprendidos por el convenio colectivo de la actividad.
De todos modos, el sindicato puso a disposición su equipo y su cadena sanitaria para colaborar con la atención de la emergencia y expresó su acompañamiento a los familiares del operario que murió.
Otro accidente fatal en la zona de Vaca Muerta
El nuevo accidente se suma a otros episodios graves registrados en las inmediaciones de Vaca Muerta.
En junio pasado, un choque ocurrido sobre la ruta provincial 7, a la altura de Tratayen, en la zona de Vaca Muerta, involucró a tres vehículos y dejó una persona muerta.
El siniestro se produjo cerca de las 7 de la mañana. Según se informó, una camioneta chocó primero contra un camión. Como consecuencia del impacto, el vehículo de carga quedó atravesado sobre la calzada y luego se produjo una segunda colisión, esta vez con una trafic.
La persona que conducía la camioneta murió como consecuencia del accidente. Hasta el momento de la información difundida no se había dado a conocer su nombre ni otros datos personales.
Tras el choque, las autoridades implementaron restricciones de tránsito en el sector y se puso en marcha un operativo de emergencia para asistir y trasladar a los heridos.
El conductor del camión fue llevado al hospital de Añelo, mientras que los ocupantes del minibús fueron trasladados a un centro de salud de San Patricio del Chañar.
El antecedente de 2024
En 2024, otro accidente laboral había terminado con la muerte de un operario en un yacimiento de la zona.
La víctima tenía 40 años y falleció luego de que un caño de grandes dimensiones cayera sobre él mientras trabajaba en el equipo de perforación F19, ubicado en Bajada del Palo Oeste.
La empresa Vista informó el episodio mediante un comunicado y señaló que, inmediatamente después del accidente, se activó el protocolo de emergencia.
El trabajador fue trasladado a un centro de salud de la localidad de Catriel, en la provincia de Río Negro, donde finalmente murió.
El accidente ocurrido este martes vuelve a poner el foco sobre la seguridad en las operaciones de uno de los principales polos hidrocarburíferos del país, mientras las autoridades y la empresa avanzan en el esclarecimiento de las circunstancias que provocaron la muerte de un trabajador y dejaron a otro gravemente herido.