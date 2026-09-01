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Yerba Buena lanza el Coffee Tour: dos fines de semana para recorrer las mejores cafeterías de la ciudad

El evento también contempla una instancia competitiva.

Yerba Buena lanza el Coffee Tour: dos fines de semana para recorrer las mejores cafeterías de la ciudad
Yerba Buena lanza el Coffee Tour: dos fines de semana para recorrer las mejores cafeterías de la ciudad
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Yerba Buena lanzó el Coffee Tour, un circuito gastronómico que se realizará en septiembre durante dos fines de semana para promocionar las cafeterías locales.
  • El evento dispondrá de un Munibus para conectar los locales, contará con jurados encubiertos y permitirá la votación del público para premiar a las mejores propuestas.
  • La iniciativa busca visibilizar a los emprendedores, fomentar el turismo urbano y consolidar la identidad del sector gastronómico de la ciudad.
Resumen generado con IA

Yerba Buena se prepara para vivir una experiencia que mezcla café, recorrido urbano y gastronomía local. El Coffee Tour llega en septiembre con dos ediciones pensadas para vecinos, visitantes y los propios emprendedores de la ciudad.

La primera edición se realizará del 11 al 13 de septiembre y la segunda del 19 al 21. Durante esos fines de semana, las cafeterías participantes serán el centro de un circuito diseñado para que quienes lo recorran puedan conocer propuestas distintas, probar especialidades y elegir sus favoritas.

Para facilitar el recorrido entre locales, habrá un Munibus Coffee Tour que conectará las cafeterías participantes y convertirá la experiencia en una invitación concreta a descubrir la ciudad desde otro ángulo.

El evento también contempla una instancia competitiva. Un jurado designado visitará los locales de manera encubierta y evaluará cada sede con criterios gastronómicos, edilicios y de atención al cliente. Los vecinos también podrán votar a sus cafeterías preferidas, sumando una dimensión participativa a la premiación final.

La propuesta no está dirigida únicamente a quienes disfrutan del café. Las cafeterías interesadas en participar pueden inscribirse desde el 31 de agosto hasta el 13 de septiembre a través del siguiente formulario

Ser parte del Coffee Tour implica visibilidad, nuevos visitantes y la posibilidad de competir por los premios por categorías que se entregarán al cierre de cada edición.

Para los amantes del café, la invitación es simple: elegir las cafeterías, subirse al Munibus y recorrer Yerba Buena de una manera diferente. Dos fines de semana, muchas propuestas y una experiencia pensada para poner en valor el talento y la identidad de los negocios locales.

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