Tradición, sulkys y folklore: Simoca inaugura la 46° edición de su Fiesta Nacional de la Feria

El sulky es protagonista de una apertura con identidad

Aunque la actividad en el sitio ferial -un corredor de 300 metros a la vera de las vías del ferrocarril- comienza al alba con el armado de los puestos, el corazón de la fiesta empezará a latir cerca del mediodía. El tradicional desfile de sulkys, el carruaje de dos ruedas que es símbolo de la ciudad, recorrerá las calles céntricas encabezado por el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, el intendente Elvio Salazar y el legislador Marcelo Herrera.