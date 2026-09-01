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Tres tucumanos serán titulares en Argentina XV ante Uruguay XV por el Américas Rugby Championship

Mateo Pasquini, Thiago Sbrocco y Tomás Dande estarán desde el arranque mañana, desde las 13, por la segunda fecha del certamen continental.

Mateo Pasquini será titular frente a Uruguay XV.
Mateo Pasquini será titular frente a Uruguay XV.
Hace 16 Min

Resumen para apurados

  • Los tucumanos Pasquini, Sbrocco y Dande serán titulares en Argentina XV ante Uruguay XV este miércoles en Chile por la segunda fecha del Américas Rugby Championship.
  • El equipo argentino llega tras golear 58-11 a Paraguay en el debut, mientras que el cuerpo técnico dispuso variantes en la formación debido al escaso tiempo de recuperación.
  • El combinado nacional buscará ratificar su buen inicio en el certamen continental, consolidar nuevos talentos y desplegar un juego más dinámico en la competencia.
Resumen generado con IA

Argentina XV confirmó la formación para enfrentar este miércoles a Uruguay XV por la segunda fecha del Américas Rugby Championship y habrá una importante presencia tucumana desde el inicio. Mateo Pasquini, Thiago Sbrocco y Tomás Dande fueron elegidos como titulares para el encuentro que se disputará desde las 13 en la Escuela Militar de Santiago de Chile.

Pasquini ocupará una de las puntas y llevará la camiseta número 11, mientras que Dande integrará la tercera línea como ala y Sbrocco será el octavo del seleccionado nacional.

El equipo argentino llegará al duelo con confianza después de un estreno contundente. En la primera fecha goleó 58-11 a Paraguay y buscará sostener su buen comienzo frente al conjunto uruguayo, que cayó 33-12 ante Chile XV en su presentación.

Rodrigo Fernández Criado será nuevamente el capitán del equipo, que tendrá varios cambios debido al escaso margen de recuperación entre los partidos.

“Llegamos con las mismas expectativas que el partido anterior, que el plantel pueda plasmar adentro de la cancha lo que estuvimos trabajando en estos días”, explicó Nicolás Vergallo, entrenador asistente de Argentina XV.

Tomás Dande tendrá su estreno en el seleccionado nacional. Tomás Dande tendrá su estreno en el seleccionado nacional.

Además, anticipó que las condiciones podrían favorecer otra propuesta. “Creo que mañana se verá un rugby más dinámico gracias a la mejora del clima también”, señaló.

La formación de Argentina XV

Argentina XV: Nicolás Revol Pitt; Luciano Avaca, Bautista Estellés, Juan Cruz Corso, Mateo Pasquini; Federico Serpa, Nicolás Viola; Thiago Sbrocco, Felipe Villagrán, Tomás Dande; Joaquín Domínguez, Rodrigo Fernández Criado (capitán); Enzo Avaca, Juan Ignacio Greising Revol y Nicolás Revol Pitt.

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