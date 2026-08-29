Argentina XV cumplió con los pronósticos: aplastó a Paraguay en el America Rugby Championship

Cinco minutos después, los dirigidos por Galindo volvieron a recurrir al line y al maul para desgastar a la defensa paraguaya. Tras una buena acción de Vaca, quien luchó por la pelota y luego asistió, Franco Rossetto recibió en soledad y apoyó el segundo try del conjunto nacional. En ese pasaje del partido se destacó un gran Alejo Sugasti, quien, a pesar de las difíciles condiciones del campo de juego, gestionó con criterio la posesión y distribuyó de gran manera la ovalada para conducir los ataques de su equipo.