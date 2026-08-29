Argentina XV cumplió con los pronósticos: aplastó a Paraguay en el America Rugby Championship

Resumen para apurados
- Argentina XV aplastó 58-11 a Paraguay en Talcahuano, Chile, por la primera fecha del Americas Rugby Championship para ratificar su candidatura al título.
- En una cancha afectada por la lluvia, el equipo de Álvaro Galindo dominó con contundencia desde el inicio mediante la sólida efectividad de su maul, line y scrum.
- Con este sólido triunfo inicial, el seleccionado nacional lidera su zona y buscará mantener el invicto frente a Uruguay XV en Santiago por la segunda fecha.
Argentina XV superó sin inconvenientes a Paraguay y goleó 58-11 en un entretenido encuentro disputado en el Estadio CAP Acero de la ciudad de Talcahuano, Chile. El equipo dirigido por Álvaro Galindo no le esquivó al mote de candidato a llevarse el título. Otro tucumano, Simón Pfister, fue artífice de la victoria.
Según el reporte de la Unión Argentina de Rugby (UAR) por la fecha 1 del Américas Rugby Championship, Argentina XV superó sin inconvenientes a los paraguayos.
En un campo de juego castigado por la lluvia, los albicelestes buscaron imponer condiciones desde el arranque, atacando con velocidad y aprovechando la jerarquía de sus jugadores. De esta manera, el equipo argentino logró abrir el marcador a los 9 minutos tras ganar en el line e imponerse en el maul, de la mano del cordobés Martín Vaca. El conjunto albiceleste era visiblemente más fuerte en el scrum y dominaba las acciones del encuentro.
Cinco minutos después, los dirigidos por Galindo volvieron a recurrir al line y al maul para desgastar a la defensa paraguaya. Tras una buena acción de Vaca, quien luchó por la pelota y luego asistió, Franco Rossetto recibió en soledad y apoyó el segundo try del conjunto nacional. En ese pasaje del partido se destacó un gran Alejo Sugasti, quien, a pesar de las difíciles condiciones del campo de juego, gestionó con criterio la posesión y distribuyó de gran manera la ovalada para conducir los ataques de su equipo.
A los 19 minutos, el rosarino Ignacio Dogliani volvió a recurrir al line en busca de una nueva conquista. Sin embargo, tras una serie de intentos, la defensa guaraní resistió y logró despejar el peligro en última instancia. A partir de entonces, el protagonismo del partido pasó al conjunto albirrojo, que se plantó en campo argentino con mayor presencia. No obstante, el buen momento de los guaraníes no se tradujo en el marcador y la albiceleste pudo conservar su ventaja.
En el mejor momento del conjunto paraguayo, Dogliani protagonizó una gran jugada: se escabulló entre la defensa, rompió líneas, avanzó y habilitó a Rossetto, para que el paranaense marcara a los 32 minutos su segundo try de la tarde.
A dos minutos del cierre, Paraguay aprovechó una infracción argentina para que Joaquín Mussi fuera a los palos. Con una gran patada, el fullback consiguió los primeros tres puntos del partido para su equipo. Con el tiempo cumplido, el propio Mussi tuvo una nueva chance de descontar desde media distancia, pero su remate no fue lo suficientemente preciso y se quedó corto. Sin tiempo para más, la primera etapa se cerró con Argentina XV arriba por 15-3.
El cierre
Para el complemento, el equipo nacional salió decidido en busca de ampliar la ventaja y, a tan solo dos minutos de la reanudación, tras una serie de intentos de pick and go, Dogliani recibió la pelota en velocidad y se zambulló en el ingoal guaraní para una nueva conquista argentina. El equipo dirigido por Juan Ávila no tardaría en responder y, a los 6 minutos, recortó la distancia gracias a un penal convertido por su apertura, Thomás Guzmán.
La fortaleza funcionó
Argentina XV comenzaría a sellar definitivamente su victoria recurriendo una vez más a su arma predilecta, el line-out y maul. A los 12 minutos, Joaquín Pascual Viale ganó de arriba y le bajó la ovalada a Vaca para que el villamariense marcara su segundo try de la tarde. El trámite del partido se complicaría aún más para Paraguay cuando Juan Martín Sebriano recibió la tarjeta amarilla y dejó a su equipo momentáneamente con un hombre menos.
El seleccionado nacional no tuvo contemplaciones y, en una rápida jugada de ataque, el recién ingresado Federico Serpa habilitó a los 16 minutos a Nicolás Viola para una nueva conquista. Tan solo seis minutos después, otro recién ingresado amplió el marcador para Argentina XV. El cordobés Juan Ignacio Greising Revol aprovechó el espacio generado por su equipo en el maul y conquistó sin inconvenientes el ingoal albirrojo. El conjunto albiceleste era una aplanadora y no dejaba de buscar la manera de vulnerar la defensa paraguaya.
De esta manera, tras una serie de buenos movimientos, el rosarino Dogliani habilitó maravillosamente con un kick cruzado a Luciano Avaca, quien no tuvo más que apoyar la pelota en el ingoal guaraní. A diez minutos del final, Pedro Coll (ex Tarucas) aprovechó una nueva desatención de la defensa paraguaya para tomar la pelota en su propio campo y, tras dejar en el camino a un par de adversarios, llegar a un nuevo try argentino.
Tres minutos después, Paraguay respondió con una jugada similar, que Diego Miño canjeó por try. Sin embargo, a cuatro minutos del final, Argentina XV volvió a golpear y restableció su dominio en el tanteador con una nueva conquista del cordobés Viola. De este modo, el seleccionado nacional cerró una sólida actuación y se impuso por 58-11 ante su par guaraní.
Argentina XV volverá a la acción el próximo miércoles 2 de septiembre cuando, desde las 13 horas, se enfrente ante Uruguay XV por la segunda fecha del Américas Rugby Championship en la Escuela Militar de Santiago de Chile.
El torneo
El Americas Rugby Championship (ARC) es el principal torneo internacional de rugby de selecciones disputado en el continente americano, a menudo denominado popularmente como el Seis Naciones de las Américas. Es organizado por la Pan-American Rugby Association (PARA), entidad conformada por Sudamérica Rugby y Rugby Americas North.
Argentina XV volverá a la acción el próximo miércoles 2 de septiembre cuando, desde las 13, se enfrente ante Uruguay XV por la segunda fecha del Américas Rugby Championship en la Escuela Militar de Santiago de Chile.