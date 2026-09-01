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Juan Carlos de Pablo dará dos conferencias y hablará con alumnos en la Unsta

El economista disertará mañana desde las 18 en la sede de la casa de altos estudios. Al día siguiente, brindará una charla magistral y almorzará con empresarios e invitados especiales

REFERENTE. Juan Carlos de Pablo.
REFERENTE. Juan Carlos de Pablo.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El economista Juan Carlos de Pablo disertará este jueves y viernes en Tucumán, en la Unsta, para analizar el rumbo de la economía nacional ante alumnos y empresarios.
  • Las actividades incluyen la conferencia 'Argentina hoy', una charla con estudiantes sobre economía aplicada y un almuerzo de trabajo organizado por la facultad en un hotel local.
  • El especialista evaluará las fortalezas y debilidades del plan económico de Javier Milei, aportando claves sobre el escenario macroeconómico y productivo para los próximos años.
Resumen generado con IA

Llevar la economía del aula a la calle. Intercambiar impresiones con empresarios. Charlar con el público sobre el rumbo económico y las posibilidades de que la Argentina encuentre, definitivamente, un despegue que rompa ciclos recesivos y se estabilicen en la expansión. Esos son los tres objetivos que el economista Juan Carlos de Pablo traerá esta semana para los ciclos de charla que desarrollará entre este jueves y el viernes, organizados por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta), a través de su Facultad de Economía y Administración.

El consultor brindará una charla pública, el jueves desde las 18, en el auditorio de la casa de altos estudios, ubicado en 9 de Julio 165 de esta ciudad. Los interesados pueden inscribirse en el sitio de la Unsta (https://www.unsta.edu.ar/juancarlosdepablo/#) o asistir media hora antes de la conferencia “Argentina hoy: señales y decisiones que importan”. “Se trata de una visita académica de un profesor de amplia trayectoria y experiencia como De Pablo, que, además, nos orientará acerca de lo que se espera de la economía nacional para los próximos años”, indicó a LA GACETA Eduardo Robinson, decano de la Facultad de Economía y Administración.  

Además de reunirse con el cuerpo docente, el consultor también brindará una charla magistral a alumnos de la Unsta. Al respecto, Robinson reveló que De Pablo eligió el nombre de “El aula y la calle” como una manera de que el conocimiento que los estudiantes reciben en las clases se trasladen y ejecuten en la calle, en el día a día de la sociedad. “Esa una sugerencia directa de él que las Ciencias Económicas se conecten más con la realidad cotidiana para establecer cómo los distintos agentes económicos toman decisiones”, precisó el decano.

La visita se completará el viernes con un almuerzo con empresarios e invitados que se concretará, desde las 13, en el Hotel Hilton Garden Inn Tucumán. En esa oportunidad, De Pablo se referirá a la “Política y economía, de aquí en más”. Al respecto, Robinson explicó que se trata de una charla en la que el director del newsletter semanal Contexto brindará algunas de sus impresiones sobre la evolución de la macroeconomía argentina y sobre cuáles son las fortalezas y las debilidades del programa económico de la administración del presidente Javier Milei. Además de inscribirse por el sitio de la Unsta, los interesados en participar del almuerzo pueden contactarse por correo electrónico a informes@unsta.edu.ar, llamar al 3814101141 o enviar un mensaje al  3816201120.

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