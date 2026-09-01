Juan Carlos de Pablo dará dos conferencias y hablará con alumnos en la Unsta

La visita se completará el viernes con un almuerzo con empresarios e invitados que se concretará, desde las 13, en el Hotel Hilton Garden Inn Tucumán. En esa oportunidad, De Pablo se referirá a la “Política y economía, de aquí en más”. Al respecto, Robinson explicó que se trata de una charla en la que el director del newsletter semanal Contexto brindará algunas de sus impresiones sobre la evolución de la macroeconomía argentina y sobre cuáles son las fortalezas y las debilidades del programa económico de la administración del presidente Javier Milei. Además de inscribirse por el sitio de la Unsta, los interesados en participar del almuerzo pueden contactarse por correo electrónico a informes@unsta.edu.ar, llamar al 3814101141 o enviar un mensaje al 3816201120.