Cargar las bolsas del super es uno de los ejercicios más completos para la espalda

¿Sabías que cada vez que llevás las bolsas del super estás haciendo uno de los mejores ejercicios de cuerpo completo que existen? Aunque sea una tarea que a la mayoría disgusta -ir al comercio, hacer fila, esperar en los sectores específicos, etcétera- el movimiento que todos hacemos sin pensar se conecta con un ejercicio clave de entrenamiento de fuerza: el paseo del granjero. Farmer’s carry -como se lo conoce en inglés- es un ejercicio de fuerza funcional que los atletas usan para desarrollar estabilidad y resistencia.