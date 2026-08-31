Crimen del cadete policial: los imputados estarán seis meses bajo preventiva

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra Juan Manuel “Cucú” Carabajal (25 años) e Isaías Rubén Delgado (33) por el crimen del policía Kevin Samuel Rueda (21), ocurrido el sábado a la madrugada en la zona de avenida Colón y Fortunata García. Ambos fueron acusados como coautores de un homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de un arma de fuego y quedaron sometidos a prisión preventiva. Según trascendió en la audiencia de formulación de cargos, Delgado habría confesado de manera espontánea el crimen ante personal policial y habría señalado a Carabajal como quien efectuó el disparo mortal.
Rueda había salido temprano de su casa para dirigirse a la Escuela de Suboficiales, donde debía participar de una formación policial. Se movilizaba en una Honda Wave blanca y negra y llevaba debajo de un buzo deportivo azul el uniforme de gala de la Policía de Tucumán.
Persecución y ataque
Siguiendo la hipótesis de la Fiscalía de Homicidios II que dirige Carlos Sale, el joven circulaba por avenida Colón hacia el norte cuando comenzó a ser perseguido por una motocicleta KTM Duke 200 naranja y negra, en la que -de acuerdo al MPF-, se movilizaban Delgado (como conductor) y Carabajal (como acompañante).
El relevamiento realizado por la División de Delitos Telemáticos permitió reconstruir el recorrido a partir de 12 dispositivos de cámaras privadas ubicados en las inmediaciones del lugar y sobre la ruta de escape. Las imágenes registraron, alrededor de las 5.09, a la Honda Wave de Rueda seguida a corta distancia por la KTM. La persecución se extendió durante varias cuadras hasta que, cerca de la intersección con Fortunata García, los sospechosos lograron interceptar a la víctima.
Además, un testigo que circulaba por la zona observó que el acompañante de la KTM descendió, se colocó frente a la víctima y, segundos después, escuchó una fuerte detonación. Cuando regresó al lugar encontró a Rueda tendido en la calzada. Según informó Sale, el disparo fue efectuado con un arma calibre 9 milímetros. La autopsia realizada por el médico forense Diego González determinó que el proyectil destruyó el lóbulo superior del pulmón izquierdo, atravesó el saco pericárdico y provocó el estallido del corazón, además de lesionar el pulmón derecho de Rueda, provocando su muerte por un shock hipovolémico.
Después del ataque, los sospechosos huyeron en ambas motocicletas. Las cámaras relevadas por Delitos Telemáticos, correspondientes a 12 dispositivos ubicados en las inmediaciones y sobre la ruta de escape, registraron que Carabajal habría tomado el control de la moto de la víctima, mientras Delgado continuaba en la KTM.
Con ese dato los pesquisas pudieron establecer dónde habían escondido los vehículos. Cerca del mediodía, personal del Grupo Especial de Apoyo Motorizado (GEAM) encontró la moto de Rueda en un cañaveral del barrio Ampliación Miguel Lillo 1. Horas después, efectivos de Robos y Hurtos localizaron la KTM Duke entre malezas y ramas en un descampado de barrio Ampliación San Francisco. El informe de Inteligencia Criminal estableció que esa motocicleta tenía pedido de secuestro por un robo denunciado el 18 de agosto y que había sido utilizada dos días antes del crimen de Rueda en otro asalto armado contra un motociclista.
Declaración espontánea
La investigación condujo primero hasta Delgado. Durante las averiguaciones realizadas en el lavadero de avenida Colón al 2100, los policías le preguntaron si conocía una KTM naranja. El hombre respondió afirmativamente y fue trasladado a una dependencia policial. Mientras estaba allí, se informó por radio que la motocicleta había sido encontrada. Según expuso la Fiscalía, Delgado se puso nervioso y, espontáneamente, le habría confesado el crimen a la jefa de la División Homicidios, Susana Montero. “Jefa, yo anduve con Cucú en la KTM. Él me pasó a buscar como a las 4.30 de mi casa y nos fuimos a robar. Yo manejaba, Cucú iba con el arma atrás y robamos la guagua y Cucú le disparó al chico”.
A partir de esa declaración y del aporte de los testigos, la Justicia ordenó la detención de Carabajal y cinco allanamientos. El imputado fue localizado el domingo 30 en la zona de Leales mientras circulaba en una moto junto con una mujer, ambos con el rostro cubierto. Al advertir la presencia policial intentaron escapar por un cañaveral, cayeron de la moto y Carabajal opuso resistencia antes de ser reducido.
Frondoso prontuario
Ayer el fiscal Sale los imputó como coautores del delito de homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego y solicitó que fueran sometidos a seis meses de prisión preventiva para cautelar la investigación.
Al fundamentar su pedido informó que ambos cuentan con antecedentes. Carabajal registra una condena condicional de tres años dictada en mayo de 2026 por robo agravado y antecedentes por resistencia a la autoridad. Delgado tiene una condena condicional de dos años de junio de 2024 por amenazas y lesiones leves; antecedentes por robo agravado, portación ilegal de arma, resistencia a la autoridad; y elevaciones a juicio por una causa por homicidio y otra por robo en poblado y en banda.
El fiscal también señaló que resta localizar el arma utilizada en el homicidio, completar los estudios de ADN sobre ambas motocicletas, realizar las pericias de residuos de disparo, efectuar el cotejo balístico del proyectil y la vaina y avanzar con la extracción de información de los teléfonos secuestrados a los imputados.
El defensor de Delgado, José Robles, no se opuso a la medida, aunque consideró excesivo el plazo solicitado y pidió que fuera de 90 días. El abogado de Carabajal, José Luis del Río, no se negó al pedido del MPF, pero sí denunció que su defendido presentaba lesiones que atribuyó a golpes recibidos durante el traslado policial y solicitó controles médicos forenses periódicos.
Finalmente, el juez Augusto Paz Almonacid hizo lugar al pedido de prisión preventiva y dispuso que ambos permanezcan privados de la libertad durante los próximos seis meses.