Crimen del cadete policial: los imputados estarán seis meses bajo preventiva

Declaración espontánea

La investigación condujo primero hasta Delgado. Durante las averiguaciones realizadas en el lavadero de avenida Colón al 2100, los policías le preguntaron si conocía una KTM naranja. El hombre respondió afirmativamente y fue trasladado a una dependencia policial. Mientras estaba allí, se informó por radio que la motocicleta había sido encontrada. Según expuso la Fiscalía, Delgado se puso nervioso y, espontáneamente, le habría confesado el crimen a la jefa de la División Homicidios, Susana Montero. “Jefa, yo anduve con Cucú en la KTM. Él me pasó a buscar como a las 4.30 de mi casa y nos fuimos a robar. Yo manejaba, Cucú iba con el arma atrás y robamos la guagua y Cucú le disparó al chico”.