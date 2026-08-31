Inauguran dos puentes peatonales que mejorarán la conectividad en cuatro barrios de la Capital

Resumen para apurados
- La intendenta Rossana Chahla inauguró dos puentes peatonales en el sur de San Miguel de Tucumán para optimizar la conectividad vecinal y prevenir inundaciones.
- Financiadas con fondos municipales tras pedidos vecinales, las obras incluyeron el dragado del canal para evitar anegamientos en calles Cangallo y Mercedes de San Martín.
- Las obras benefician a más de 20.000 residentes de cuatro barrios capitalinos y continuarán con la puesta en valor integral del puente vehicular de la calle Artaza.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán inauguró dos obras que prometen reducir los riesgos de inundaciones y mejorar la conectividad en cuatro barrios. En la zona sur de la Capital, se lanzaron dos puentes peatonales y se anunció la intervención de una tercera estructura. Dichos trabajos, aseguraron, beneficiarán a más de 20.000 vecinos.
Las actividades fueron encabezadas por la intendenta Rossana Chahla, junto al gobernador Osvaldo Jaldo y el vicegobernador Miguel Acevedo. Las nuevas obras fueron colocadas en calle Cangallo 1.050 y en Mercedes de San Martín 1.050, con el propósito de mejorar la conexión entre los barrios ubicados a ambos lados del cauce. Además, en la calle Artaza se mejorará el puente vehicular ya existente con trabajos complementarios de iluminación, accesibilidad y paisajismo.
Chahla valoró las obras realizadas y se refirió al impacto que tendrán durante las tormentas. “Se ha solucionado un tema de profundidad del canal para que fluya mejor el agua y no quede estancada. Estamos solucionando dos problemas de la gente”, remarcó. Y agregó: “acá, cuando empieza a llover y crece mucho el arroyo, (el agua) entraba a las casas de la gente. Hoy lo hicimos más profundo”.
La jefa municipal destacó que son obras costeadas por el Ejecutivo luego de planteos formulados por los ciudadanos de la zona. “Quiero aclarar que estos son fondos exclusivamente de los vecinos, del municipio: los dos puentes peatonales, este y el otro que se va a poner en Mercedes de San Martín, y se va a arreglar el puente Artaza, que es un puente vehicular que necesita ser reparado”, aseveró.
“Acá lo más importante es que el vecino se acercó, nosotros escuchamos, estuvimos con ellos, entramos a las casas de los vecinos todo mi equipo, y podemos resolver cuáles son las prioridades dentro de este barrio, y esa era la prioridad”, expresó Chahla.
Los trabajos benefician a los barrios José Hernández, San Alberto, Mitre y Palmera. Estuvieron presentes en el acto dirigentes, funcionarios y vecinos de San Miguel de Tucumán.
Jaldo resaltó que “se está haciendo un trabajo que desde hace muchos años no se hacía”, y destacó la inversión realizada por el municipio. En tanto, Acevedo contrastó la ejecución del proyecto con la paralización de la obra pública a nivel nacional. “Esta es la obra pública que sirve a los vecinos, porque son ellos quienes van a tener una conectividad que antes no tenían”, afirmó.