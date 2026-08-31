Inauguran dos puentes peatonales que mejorarán la conectividad en cuatro barrios de la Capital

Jaldo resaltó que “se está haciendo un trabajo que desde hace muchos años no se hacía”, y destacó la inversión realizada por el municipio. En tanto, Acevedo contrastó la ejecución del proyecto con la paralización de la obra pública a nivel nacional. “Esta es la obra pública que sirve a los vecinos, porque son ellos quienes van a tener una conectividad que antes no tenían”, afirmó.