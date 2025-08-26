Un actor tucumano dirá presente en el Festival de Venecia

El Festival de cine de Venecia, más conocido como “La Mostra”, arranca mañana y desplegará la alfombra roja para artistas del calibre de Julia Roberts, Jude Law, Emma Stone, Cate Blanchett, George Clooney y también, para un actor tucumano: Sergio Prina. El “Negro” protagoniza la película argentino-uruguaya “Un cabo suelto” y le confirmó a LA GACETA que viajará a Italia para asistir a su estreno en uno de los festivales cinematográficos más trascendentes del planeta.
La película dirigida por Daniel Hendler, se estrenará en la sección Venice Spotlight (fuera de competencia) el miércoles 3 de septiembre, con la presencia de ambos. La trama consiste en un policía que huye al Uruguay huyendo de otros agentes.
“Estoy muy contento con que la película se presente en Venecia. Disfruté mucho el rodaje”, le había dicho Prina a este diario, luego de que se confirmara la participación del film en el festival.
Hendler se codeará con otros grandes directores también presentes en esta 82ª edición: Werner Herzog, Jim Jarmusch, Kathryn Bigelow, Gus Van Sant y el surcoreano Park Chan-wook, que regresa a Venecia tras 20 años.
Películas a seguir
La atención del evento girará especialmente sobre las películas a estrenar, varias de las cuales están centradas en la actualidad y prometen debate. En ese universo, Law encarna al presidente Vladimir Putin en “El mago del Kremlin”, una película de Olivier Assayas sobre el ascenso del mandatario ruso cuando la guerra en Ucrania sigue sin visos de terminar; y la cineasta francotunecina Kaouther Ben Hania presenta “The voice of Hind Rajab”, la historia real de una niña palestina de cinco años asesinada en enero de 2024 por las fuerzas israelíes junto a seis familiares suyos, mientras intentaban huir de Ciudad de Gaza (el título refiere a una grabación de la propia Hind pidiendo ayuda a los servicios de emergencia que se usa en el filme).
Esta producción se engarza directamente con la carta abierta divulgada hace pocos días por artistas italianos, quienes pedían que la Mostra se posicione y “condene” la guerra en la Franja de Gaza, desencadenada tras el ataque de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023. “Toda la atención se centrará en el mundo del cine, y todos tenemos el deber de dar a conocer las historias y las voces de aquellos que están siendo masacrados, incluso con la indiferencia cómplice de Occidente”, afirmaron Matteo Garrone y Alice Rohrwacher, entre otros.
La respuesta de los organizadores no se hizo esperar: “La Bienal de Venecia y el Festival Internacional de Cine de Venecia siempre han sido, a lo largo de su historia, lugares de conversación abierta y sensible sobre todas las cuestiones de la sociedad y del mundo”.
Las dos películas mencionadas figuran entre las que están en competencia, junto a los nuevos trabajos de directores como Guillermo del Toro (dará una nueva versión del clásico “Frankenstein”, protagonizada por Oscar Isaac); Yorgos Lanthimos (nuevamente con Emma Stone en “Bugonia”, un filme de ciencia ficción sobre el secuestro de un alto ejecutivo sospechoso de ser un alien) y Bigelow (llegará con “A house of dynamite”, un thriller político que tiene a Idris Elba al frente del elenco).
En la selección principal también figura “Father, mother, sister, brother”, una “película divertida y triste”, según Jim Jarmusch, protagonizada por Blanchett -otra habitual en Venecia-, Adam Driver y Tom Waits, y en su primera vez con una realización en disputa.
Por su parte, Clooney regresa este año a la Mostra con la película de Netflix “Jay Kelly”, de Noah Baumbach, en la que encarna a un reconocido actor que se enfrenta a una crisis de identidad, con Adam Sandler como su mánager.
Roberts estará en la ciudad italiana el viernes para el estreno de “After the Hunt”, película en exhibición de Luca Guadagnino, sobre un caso de agresión sexual en una prestigiosa universidad estadounidense.
Entre los documentales fuera de competición se incluye el retrato que ha hecho Sofia Coppola del diseñador Marc Jacobs, y el último trabajo de Laura Poitras -ganadora del León de Oro en 2022- sobre el periodista estadounidense Seymour Hersh, galardonado con el Pulitzer.
Varios de los filmes coronados con el León de Oro en Venecia fueron luego laureados en los Oscar, como ocurrió con “Nomadland” y “Joker”, lo que convierte al certamen en una suerte de plataforma de lanzamiento para el éxito. Entre otros filmes esperados figuran “El extranjero”, una adaptación de François Ozon de la novela homónima de Albert Camus.
La Argentina estará también representada en Horizontes con “Pin de Fartie,” la nueva película de Alejo Moguillansky, y con “The souffleur”, dirigida por Gastón Solnicki y protagonizada por Willem Dafoe
El dos veces oscarizado director Alexander Payne (“Sideways”) preside el jurado de este año, que dará a conocer la mejor película entre las 21 en puja el sábado 6 de septiembre. (AFP)
Tucumán en pantalla: un documental de Lucrecia Martel, también presente en Venecia
Dos producciones relacionadas con Tucumán llegarán a Venecia, al festival que arranca mañana en Europa. Además de “Un cabo suelto”, ya mencionada, un documental de la reconocida directora Lucrecia Martel también se proyectará en la tradicional cita. La salteña filmó en nuestra provincia el film denominado “Nuestra tierra”, que releva en el caso del asesinato de Javier Chocobar, referente de la comunidad diaguita y la historia de despojo territorial del pueblo indígena de Chuschagasta. Tanto la película de Hendler, como la de Martel, están en secciones fuera de competencia, cabe aclarar.