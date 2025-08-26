Un actor tucumano dirá presente en el Festival de Venecia

Películas a seguir

La atención del evento girará especialmente sobre las películas a estrenar, varias de las cuales están centradas en la actualidad y prometen debate. En ese universo, Law encarna al presidente Vladimir Putin en “El mago del Kremlin”, una película de Olivier Assayas sobre el ascenso del mandatario ruso cuando la guerra en Ucrania sigue sin visos de terminar; y la cineasta francotunecina Kaouther Ben Hania presenta “The voice of Hind Rajab”, la historia real de una niña palestina de cinco años asesinada en enero de 2024 por las fuerzas israelíes junto a seis familiares suyos, mientras intentaban huir de Ciudad de Gaza (el título refiere a una grabación de la propia Hind pidiendo ayuda a los servicios de emergencia que se usa en el filme).